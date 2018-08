NORRKÖPING/STOCKHOLM. IFK Norrköping hakar på i toppstriden.

Efter en omdiskuterad straff såg laget ut att vara på väg mot förlust mot IFK Göteborg – men efter en dramatisk vändning i slutminuterna blev det tre poäng för hemmalaget.

– Det är en extrem besvikelse just nu, säger Blåvitts tränare Poya Asbaghi till C More.