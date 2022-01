Inter Miami CF grundades 2018 och gjorde entré i MLS 2020. Den amerikanska klubben ägs av bland andra David Beckham, 46, och affärsmännen Jorge Mas Canosa och José Mas. Beckham är klubbens president och ansikte utåt. Laget tränas sedan i fjol av den före detta storspelarens lagkamrat från Manchester United, Phil Neville, 44.

I laget finns en rad namnkunniga spelare, inte minst den argentinske stjärnan Gonzalo Higuaín, 34, som genom åren representerat klubbar som Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan och Chelsea. Anfallaren har spelat i Inter Miami sedan 2020 och i fjol gjorde han tolv mål på 28 starter och två inhopp.

Även den förre PSG- och Juventusstjärnan Blaise Matuidi, 34, tillhör klubben, liksom Ryan Shawcross, 34, (Stoke) och Kieran Gibbs, 32, (Arsenal, West Bromwich).

”Jag tar med mig mycket”

Nu står det klart att Elfsborgs Christopher McVey, mittbacken som även kan spela som högerback, blir klubbens senaste nyförvärv.

– Jag tar med mig enormt mycket från min tid i IF Elfsborg – bra lagkamrater, ledare och tränare genom alla år. Jag tar med mig det jag lärt mig under alla år i IF Elfsborg och det ska bli intressant att se hur jag kan använda mig av det i USA och MLS, säger han till Elfsborgs hemsida.

McVey är född och uppvuxen i Borås men har amerikanskt pass vilket underlättat affären.

24-åringen kom till Elfsborg redan som tolvåring och har tillhört A-laget sedan 2017, men det är först under fjolårssäsongen som han har etablerat sig på allvar.

2019 var han utlånad till Dalkurd, 2020 startade han bara två matcher i allsvenskan för Elfsborg, men 2021 blev det 17 starter och sex inhopp.

”Funnits en del intressen”

Kontraktet med Boråsklubben löper över 2022, men nu köps han alltså loss av Inter Miami CF.

– Christopher har utvecklats på ett fint sätt under sina år i vår A-trupp och framför allt under 2021 visat att han mer än väl behärskar alla positioner i en försvarslinje. Det har gjort att det funnits en del intressen och efter bra diskussioner med Inter Miami sedan en tid tillbaka har vi nu kommit överens om en övergång, säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson och fortsätter:

– Det känns fantastiskt roligt att vi återigen kan lyckönska en av våra egna spelare lycka till i sin fortsatta karriär utanför Sverige. Christopher förtjänar verkligen den här möjligheten och vi kommer med spänning följa hans fortsatta karriär ”over there” i en spännande liga och Klubb

