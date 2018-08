Patrik Karlsson Lagemyr, eller "Paka" som han också kallas, gjorde var med i matchtruppen när IFK Göteborg mötte Sirius på bortaplan i slutet av juli.

Det var första gången på ett halvår, efter 178 dagar av rehabträning. När lagen nu möttes igen, fanns Patrik Karlsson Lagemyr med i startelvan.

"Paka" målskytt på nytt

Patrik Karlsson Lagemyr tackade för förtroendet med att ge Blåvitt ledningen med 1-0 i den andra halvleken. Målet kom efter att Sebastian Ohlsson vackert skarvat fram ”Paka” med klacken till ett friläge. Ett riktigt drömanfall.

Sebastian skulle senare få stå ännu längre fram i protokollet efter att petat in säsongens första mål. Ja, just petat. Samtliga spelare på planen trodde att anfallaren var offside, ett tag såg det ut som att även han själv trodde det. Men Ohlsson hämtade sig snabbast av alla och petade in 2-0 bakom en till synes oförstående Lukas Jonsson i Sirius mål.

Det var början på en ny kollaps från IFK Göteborg. Precis som på Studenternas IP.

Blåvitt buades ut av hemmapubliken

Sirius reducerade genom Moses Ogbu, kvitterade genom Philip Haglund och fullbordade vändningen genom Sam Lundholm i den 87:e minuten.

Uppsalalaget gick från 0-2 till 3-2 på 22 minuter och när slutsignalen ljöd buades Blåvitt ut.

Tränare Poya Asbaghi var irriterad efteråt.

– Det är en jäkla mardröm. Vi gör våra kanske bästa 60 minuter i år. En halvtimme senare hade allt vänt. Det är oacceptabelt och under all kritik.

Comebackande målskytten Karlsson-Lagemyr var bara tom.

– Allt är bara nattsvart. Vi ledde med 2-0 - tre fasta och så får vi stryk. Vi sa inget i omklädningsrummet. Tystnaden sa allt. Tre fasta avgör och det är ingen slump. Vi är inte tillräckligt cyniska, säger han.