IFK Göteborg ställde upp med ett helt annat lag än det som besegrade Östersund i allsvenskan i måndags.

Hela försvaret bestod exempelvis av 20-åringar som inte var med senast:

Tom Amos i mål, nye Marcus Degerlund och Kristopher da Graca i trebackslinjen tillsammans med August Erlingmark, som inte fått spela så mycket A-lagsfotboll den senaste tiden.

Sargon Abraham gjorde mål i åttonde minuten

På mittfältet gjorde Fredrik Oldrup Jensen sin första match från start, precis som Sargon Abraham i anfallet.

Och det var IFK Göteborg som började bäst. Redan i den åttonde minuten släppte Giorgi Kharaishvili bollen till Sargon Abraham, som avancerade några meter innan han klippte till.

Vänsterskottet satt perfekt vid första stolpen till 1–0.

– Jag såg luckan vid första stolpen, det var bara att trycka in den, säger Sargon Abraham.

Degerlund styrde in trean

Torn, topplag i division ett, spelade dock bra fotboll och hotade Blåvitt genom hela första halvlek.

Allra närmast var Andre Johansson med en ribbträff.

I början av andra halvlek fortsatte Torn spela bra, men efterhand tog det allsvenska laget från Göteborg över alltmer.

2–0-målet gjorde Victor Wernersson i den 73:e minuten.

”...bara att sätta fram en kroppsdel”

3–0 kom bara tre minuter senare när Marcus Degerlund styrde in en frispark, även för honom var det första målet i IFK Göteborg.

– Bollen dyker bara upp. Det var bara att sätta fram en kroppsdel och in med skiten, säger Degerlund till C More

4–0 gjorde inhoppande Sebastian Ohlsson på passning från Emil Salomonsson med fem minuter kvar.

Med tio minuter kvar byttes Amin Affane ut och en debutant släpptes in. 18-årige Alhassan Yusuf fick därmed sina första minuter i seniorsammanhang.

Segrar även för Öis och Gais

Samtidigt vann Öis i cupen mot division två-laget Hisingsbacka med 5–1. Det var rödblåtts första seger på väldigt länge, i superettan har de inte vunnit på tio matcher.

Gais vann också sin match borta, slog Smedby borta med 3–0.