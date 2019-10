Släkten var värst för Falkenberg redan i matchens andra minut borta mot Elfsborg. Jesper Karlsson lade upp bollen till vänster utanför straffområdet och fick på ett stenhårt, vobblande skott med högerfoten. Hampus Nilsson i Falkenbergs mål kunde bara stå och titta på när bollen borrade sig upp i hans vänstra kryss.

I paus var Jesper Karlsson imponerad av sitt eget avslut.

– Det var faktiskt riktigt bra gjort, säger Karlsson till C More.

– Jag såg en lucka så det var bara att skjuta. Jag har alltid varit bra på att skjuta men jag gillar att dribbla mer. Nu gillar jag att skjuta också.

Det var inget stort firande från den före detta Falkenberg-mittfältarens sida.

– Den klubben betyder mycket för mig och jag vill att de ska hålla sig kvar. Men i kväll är vi inte vänner, säger Karlsson som i och med målet nu gjort åtta mål under säsongen.

I resten av halvleken var det Elfsborg som förde spelet var hetast framåt. Jonathan Levi och Deniz Hümmet kom båda till skott inne i straffområdet och Falkenberg hade inte mycket i målchansväg.

Dubbla mål av Per Frick

I andra halvlek hade Jonathan Levi ännu ett skott och Elfsborg inledde starkast innan Falkenberg började ställa till med oreda för hemmalaget. Falkenberg satsade som vanligt hårt på sina fasta situationer och det blev rörigt flera gånger i Elfsborgs straffområde.

I den 81:a minuten såg Deniz Hümmet till att minska Falkenbergs hopp om poäng. Robert Gojani stod för en genialisk chipp fram till Hümmet som säkert placerade in 2-0 förbi en utrusande Hampus Nilsson.

Dessutom rann det i väg med ytterligare två mål på tilläggstid. Först gjorde Per Frick ett märkligt mål via en Falkenbergspelare när han passade in bollen från dålig vinkel vid kortlinjen sedan Hampus Nilsson lämnat sitt mål. Till sist avslutade sedan Frick ett fint anfall med att lägga in bollen i öppet mål.

Resultatet innebär att Falkenberg ligger kvar på 15:e plats i tabellen och det förändrar inte heller läget för Elfsborg på åttonde plats i tabellens ingenmansland.