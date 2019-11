Regnet öste ner den Varbergs-borna köade till Påskbergsvallen för att heja fram Bois till den första allsvenska säsongen sedan klubben grundades.

Planen var därefter, mycket blöt. Underlaget släppte här och där.

Men det handlade inte så mycket om underlaget när David Löfquist chockade både hemmalag och hemmapublik genom att göra mål redan efter fem minuter.

Varberg, som vid avspark hade den poäng som behövdes för allsvenskt avancemang, hade plötsligt tappat den.

Spelade för seriesegern

Mjällby, som redan i förra omgången fixade sin allsvenska plats, hade seriesegern att spela för.

Efterhand dock tog Varberg över och i den 24:e minuten kunde lagets skyttekung Astrit Seljmani se till att laget hamnade på allsvensk plats igen.

Efter en hörna fick han bollen framför sina fötter, la den tillrätta och drog via Nino Irgolic i Mjällby-målet in kvitteringen.

– Det var nervöst under de första 20 minuterna, vi fick jobba hårt och det kändes väldigt tomt när dom gjorde mål. Men när jag gjorde mål var det glädje, mycket glädje, säger Astrit Seljmani till C More efter sitt 15:e mål i superettan.

Stundtals gåfotboll

Och det skulle visa sig att Seljmanis fullträff blev avgörande, målet som tog Varberg upp i allsvenskan.

För andra halvlek blev lugn och tämligen spänningsfri.

Oavgjort räckte för att Mjällby skulle vinna serien, det räckte också för att Varberg skulle ta den eftertraktade allsvenska platsen.

I slutet av matchen spelade båda lagen av tiden, stundtals var det gåfotboll.

Nästa gång lagen möts i tävlingssammanhang blir det dock betydligt hetare. För då handlar det om allsvenska poäng.

– Vi var nykomlingar och tippade i botten. Vi änder på tabellen, vi är i toppen. Journalisterna och alla andra får tippa rätt nästa gång, säger anfallaren Liridon Selmani efter matchen.

Hur många selfies har du tagit?

– En miljon, alla ska få selfies. Står jag här till tre på natten får jag göra det, alla ska ha sin bild.

Hur firar ni i kväll?

– Stökigt kommer det bli i alla fall!