BK Häcken gjorde processen kort med AFC Eskilstuna.

Alexander Faltsetas gjorde 1-0 och mot slutet av andra halvleken seglade Joona Toivio upp på bortre stolpen och nickade in frisparken från Adam Andersson fram till 2-0.

På stopptid placerade inbytte Viktor Lundberg också in 3-0 efter framspelning av Paulinho, som gjorde comeback efter skada.

BK Häcken vinner Svenska cupen 2019

Häcken vann Svenska cupen 2016 och därmed har klubben nu inkasserat sin andra titel i historien.

– Nu saknas bara en allsvensk titel för att Häcken kan börja kalla sig en storklubb på riktigt, säger C Mores expert Anders Andersson.

BK Häckens mittfältare Alexander Faltsetas var segerrusig efteråt.

– Det är otroligt skönt, vi har väntat på den här matchen länge. Vi hade som mål att vinna cupen och det gjorde vi. Det är väldigt kul. Häcken har något bra på gång och det är kul att vara med i utvecklingen, säger han.

”Pokalerna börjar ramla in”

Tränaren Andreas Alm hyllar spelarnas insats i finalen – och svenska cupen i stort.

– Vi är bra idag, det är en tydlig stark seger. Jag är jättenöjd hur spelarna uppträder. Det är lätt att känna att man kan göra ett mål till och går bort sig, säger han och menar att cupsegern betyder enormt mycket för Häcken som förening.

– Vi vann 2016 och vinner igen 2019. Pokalerna börjar ramla in! Det var någon som frågade mig innan vad det här betyder för mig personligen. För mig är det en ynnest, det är en ynnest att vara med på den resan som Häcken gör. Jag är här på begränsad tid. Det kommer vara någon efter mig och det var någon före mig. Men det är häftigt att vara med om att vinna här på Hisingen, säger han.

AFC:s tränare Nemanja Miljanovic menar att Häckens finalseger var välförtjänt.

– Det kändes att Häcken var ett nummer för stort för oss i dag. Vi kommer aldrig in i matchen riktigt, säger han till C More.