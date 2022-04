Anfallaren har haft en knackig försäsong med skador och knappt spelat match.

– Han har legat lite lågt och sparat målskyttet till i dag. Det är perfekt och det tackar vi för, säger lagkompisen Leo Bengtsson.

Alexander Jeremejeff prickade in 1-0 på straff tidigt i matchen, två minuter senare nickade han in 2-0 på en retur. Sedan klackade han fram Oscar Uddenäs till 3-1 innan han själv placerade in 4-1 i bortre hörnet.

– Han gör en otrolig match, det är just det här man har Alexander Jeremejeff till. Han är på rätt plats vid rätt tidpunkt och petar in bollar. Han är bra i spelet också, han gör en fantastisk match, fortsätter Bengtsson efter 4-2-segern mot AIK i premiären.

Lämnade arenan i all hast

I slutet av matchen satte sig Jeremejeff ner på huk och spottade en del. Sedan blev han utbytt och efter slutsignalen lämnade han arenan snabbt, men SVT Sport hann få ett par ord med honom.

– Jag bytte ut mig själv. Jag drar nu, för att inte smitta någon, säger han.

Leo Bengtsson betonar att det inte är något allvarligt med anfallsstjärnan.

– Han hade lite ont i magen bara, han behövde bara åka hem och vila lite.

Tränaren Per-Mathias Högmo fyller i:

– Doktorn skickade hem honom direkt så att vi inte ska få fler sjuka eftersom vi redan har sjukdom i truppen. Förhoppningsvis är inte det här samma eftersom det är magen, men han fick ändå åka hem direkt.

Norrmannen är inte speciellt överraskad över den 28-årige anfallarens målsuccé, trots den magra försäsongen.

– Han har gjort mycket mål på träning nu. Efter att han blev frisk så har vi sett att han kommer till chanser. Han är en målskytt och har de kvaliteterna, och det gläder mig att han fick ut det i premiären.