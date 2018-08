Jebali lämnar Elfsborg – klar för norsk klubb

Issam Jebali har varit en av Elfsborgs viktigaste spelare de senaste åren. På sina 59 matcher för klubben har han gjort 20 mål och 10 assist.

Men nu lämnar den tunisiske anfallaren Borås för att fortsätta sin karriär i norska Rosenborg.

– Det ska bli väldigt roligt att få spela för en av de största klubbarna i Norge, säger han.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson om övergången:

– Issam har alltid varit lojal under sin tid här och gett precis allt för IF Elfsborg. I rådande ekonomiskt läge och ett bra erbjudande från Rosenborg så har vi kommit överens om en övergång. Vi vill verkligen tacka Issam för hans insatser för vår klubb och önska honom all lycka till i sin fortsatta karriär.

”En väldigt dominant spelare”

För Elfsborg är det ett tungt avbräck. Klubben har inte gjort mål på de fyra senaste matcherna och slåss i botten av allsvenskan.

– Issam Jebali är en väldigt dominant spelare som påverkat mycket i lagets spel, nu när han inte kvar så måste vi jobba på ett annorlunda sätt. Flytta ansvaret på andra axlar och sprida det bland spelarna. Vi tror att fler spelare kliver fram i hålet som ska fyllas. Vi fightades för Issam , han är en väldigt kvalitativ spelare och bra människa men i slutändan så var detta den utvägen som var bäst, säger Elfsborgs manager Jimmy Thelin till klubbens hemsida.

Jebali går från ett pressat lag till ett annat. Rosenborg har haft en strulig säsong och sparkade nyligen sin tränare Kåre Ingebrigtsen som fört klubben till tre raka ligatitlar.