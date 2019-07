IFK Norrköping är ett riktigt skräckmotstånd för Andreas Alms Häcken.

Under lagens nio senaste möten har IFK Norrköping vunnit samtliga.

Jordan Larsson gav hemmalaget ledningen i den första halvleken.

Men i den andra kvitterade Gustav Berggren med sitt första allsvenska mål för säsongen efter ett välplacerat avslut inifrån straffområdet.

IFK Norrköping vann mot Häcken

Det skulle emellertid bli hemmaseger.

Christoffer Nyman var starkast på Sead Haksabanovics inspel och vinklade in 2-1-bollen för Peking som tog tre viktiga poäng.

– Det är en jättefin passning. Jag visade att jag ville ha den på första ytan och får den där, och så lyckas jag skarva in den. Jätteskönt att vi fick det målet, säger Nyman till C More.

Men det blev dramatiskt till slut.

I slutminuterna hade Häckens Kwame Kizito en nick som Isak Pettersson räddade.

Somliga Häckenspelare firade för mål då de ansåg bollen vara över mållinjen, men domartrion friade och dömde i stället hörna för Häcken som blev resultatlös.

– Jag tror inte den var inne om jag ska vara ärlig. Men jag vet inte, säger Häckens målskytt Gustav Berggren till C More.

I och med segern kliver IFK Norrköping upp på 24 poäng, samma antal som BK Häcken, och studsar tillbaka efter den snöpliga 1-0-förlusten senast hemma mot Sirius.

– Många var revanschsugna efter den matchen. Vi kom inte upp till nivå och vi gjorde inte det vi skulle. Många ville visa framfötterna i dag. Häcken är ett svårt lag att möta. De fick in en sen kvittering så det var skönt att vi gick vinnande ur det, säger Christoffer Nyman.