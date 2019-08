Djurgården är nya serieledare i allsvenskan efter 1-0 mot Elfsborg på bortaplan.

Matchvinnare: Kevin Walker, som blev inbytt efter att Astrit Ajdarevic tvingades utgå skadad.

Det small friskt under matchen som präglades av fysisk kamp och heta dueller.

I C Mores intervju efter matchen gick Dif-tränaren Kim Bergstrand till angrepp mot Elfsborg.

– Jag är glad att ingen av våra spelare dog. Jag tycker att Elfsborg spelar fruktansvärt fult. Efterslängar precis hela matchen. Inte konstigt att de har flest varningar. I dag borde de haft något rött också. Inte kul att se, sade Bergstrand till C More.

Elfsborgs Jon Jönsson fick en otäck smäll mot Djurgården.

Elfsborgs svar på dödsutspelet: ”Vet inte vad han klagar på”

Elfsborgsveteranen Stefan Ishizaki hade svårt att förstå Bergstrands synpunkt.

– Det är två lag som vill vinna och då blir det mycket dueller. Jag läste en kommentar att deras tränare tyckte att vi försökte döda deras spelare. Det är en intressant syn på det, säger Ishizaki.

Vad tänker du kring det?

– Nä, som sagt. Det är intressant. Vi möter laget som leder allsvenskan, klart vi försöker smälla på. Men de smäller på oss lika mycket som vi gör på dem. Jag förstår inte vad han klagar på.

”Blir inte ens frispark - borde varit rött”

Ishizaki vädrar också frustration över en situation där Elfsborgs Marokhy Ndione kolliderade med Djurgårdsmålvakten Tommi Vaiho.

– Han klagar på att våran kille kommer in sent på deras keeper. Men det ska vara rött på deras innan. Det är solklart, och då hade den situationen inte ens uppkommit. Han rycker Marokhy i armen och får inte chansen till sitt friläge. Det blir inte ens frispark och det borde egentligen vara rött kort också. Men det är läget vi är i just nu, vi får inte de här sakerna med oss.

Simon Olsson skrattar mest åt Bergstrands utspel.

– Ibland måste man spela tufft för att vinna såna här matcher. Så är det bara, säger han.