IFK Göteborg slog Fredrikstad – Lucas Samuelsson höll nollan i debuten

Mikael Stahres lag hade inga som helst problem när det norska andraligalaget Fredrikstad gästade Ullevi. Motståndarna bjöd på oceaner av ytor bakom egen backlinje och det straffade sig flera gånger om.

Tobias Sana spelade elegant fram Gustaf Norlin i djupet och anfallaren hittade sedan fram till Marcus Berg som placerade in 1-0 från nära håll. Hosam Aiesh serverade sedan Tobias Sana som ensam med målvakten rullade in 2-0. Strax efter pausvilan tryckte Hosam Aiesh in 3-0 i bortre hörnet.

Kompispassning av Bjärsmyr

IFK Göteborg saknade två spelare som väntas vara givna i den allsvenska premiären mot IFK Värnamo söndagen den 3 april. Målvakten Warner Hahn och anfallaren Oscar Vilhelmsson är båda i väg på landslagsuppdrag. Det är även andrekeepern Adam Benediktsson – och tredjemålisen Gustav Lillienberg är skadad.

Det innebar att Lucas Samuelsson, född 2004 och som var med på träningslägret i Marbella i februari, fick göra debut i A-laget. Och han gjorde verkligen inte bort sig – trots att han tidigt i matchen fick en hemåtpassning i midjehöjt i trängt läge av Mattias Bjärsmyr.

– Men det löste vi bra, säger Samuelsson.

Skällde du på Bjärsmyr?

– Haha, absolut inte, absolut inte.

Samuelsson var, förutom en felträff i andra halvlek, säker med fötterna, tog för sig i luften och gjorde någon räddning, men sattes aldrig på några större prov mot ett svagt Fredrikstad.

– Det var ganska kontrollerat och kändes bra genom hela matchen. En nolla är alltid en nolla, säger han.

Fick applåder i omklädningsrummet

Efteråt höll tränaren Mikael Stahre ett litet tal i omklädningsrummet och spelarna gav den unge målvakten en varm applåd.

– Det var kul och fint gjort av dem, säger Lucas Samuelsson.

Var du nervös inför avspark?

– Det vore konstigt om jag inte var nervös inför A-lagsdebuten, men jag har fått mycket bra hjälp under veckan och var ganska lugn.

Vad är du för en målvaktstyp?

– Jag är en spelande målvakt och gillar spelet med fötterna. Det är kul att vara delaktig, jag gillar att snacka och ta för mig, inte vara målvakten på linjen.

Hur är det att träna med Marcus Berg och gänget?

– Det är svinbra träning och svinbra miljö att vara i med de här rutinerade och duktiga killarna. Det är absolut ett stort steg för mig, men de har som sagt hjälpt mig bra.

Stahre: Blir glad i hjärtat

Har du någon målvaktsförebild?

– Ja, jag gillar ju de tyska målvakterna. De är duktiga med fötterna och mycket bra i luftrummet. Det är roligt att kolla på dem, säger göteborgaren som också berättar att hela släkten är blåvit och att han gör sin femte säsong i klubben.

– Det är en ära att få ha på sig den här tröjan.

Mikael Stahre säger så här om debutanten:

– Extremt kul att han fick hålla nollan. Han kommer att sova gott i natt. Man blir extra glad i hjärtat och man såg att spelarna ville hålla nollan för hans skull.