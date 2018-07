Mix Diskerud var utlånad från MLS-klubben New York City FC till IFK Göteborg under förra säsongen. Den norskamerikanske mittfältaren gjorde fem mål och tre assist. I vintras skrev han på ett kontrakt med New York Citys samarbetsklubb Manchester City.

Mix Diskerud lämnar IFK Göteborg

Men det blir Sydkorea och inte norra England nästa för Diskerud. Han har skrivit på för klubben Ulsan Hyundai.

– Vi har hela tiden varit medvetna om situationen och att Mix förmodligen skulle lämna oss under sommaren. Sedan är det, som alltid, givetvis tråkigt att bli av med en väldigt duktig spelare, säger sportchefen Mats Gren.

IFK Göteborg går helt klart igenom en omställningsperiod. Tidigare under sommaren har både Gustav Engvall och Sebastian Eriksson lämnat klubben.