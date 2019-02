GÖTEBORG. Bara ett mål på hela förra allsvenska säsongen.

Men i årets första tävlingsmatch slog Mervan Celik, 28, till med hattrick direkt.

Tre mål på 17 minuter i första halvlek.

I andra spädde han på med ytterligare ett.

– Bollen går in just nu. Skönt att få göra tre mål, säger Mervan Celik till C More efter 6–1 mot Brage i svenska cupen.