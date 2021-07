”Har inte blivit balett eller meditation, än”

Topptippade inför säsongen, men verkligheten har blivit en annan för BK Häcken.

Hisingsklubben var hela allsvenskans stora besvikelse under vårsäsongen, då man efter åtta omgångar parkerar på jumboplatsen i tabellen med bara en enda seger i bagaget.

Under sommaren har Andreas Alm, 48, lämnat för ett uppdrag som tränare för danska Odense, medan den tidigare norske förbundskaptenen Per-Mathias Högmo, 61, tagit över ansvaret.

Och nu väntar hans första stora test i form av AIK på Bravida arena under söndagen.

1 000 åskådare väntar för Häcken

– Det är klart det känns skönt att komma i gång igen. Vi vill spela matcher så snabbt som möjligt för att ta oss ur den situation vi hamnat i, säger Häckens lagkapten Rasmus Lindgren inför stormötet.

Den här gången får man också stöttning av viss publik på läktaren. Häcken räknar med att ta in runt 1 000 åskådare inför matchen.

– Det var längesedan nu och jag tror att alla fotbollsspelare har saknat det. Även om det inte är fullsatt än så är det både mycket bättre och roligare så här än det varit de senaste ett och ett halvt åren, säger Lindgren.

Efter att Per-Mathias Högmo presenterades som ny tränare den 12 juni har laget spelat två träningsmatcher mot Örebro (seger 1–0) och Halmstad (förlust 0–2).

Högmos krav: ”Han är väldigt tydlig”

– Uppehållet har i det stora hela varit bra. När man får in nya tränare får man alltid in ny energi i gruppen och nya idéer. Det blir ett nytt ledarskap så alla får vara extra skarpa för att ta in det vi vill få in vårt spel. Det har gett oss mycket energi, säger Häckens mittback.

Att Högmo, som varit med och räddat kvar Djurgården när han tog över den krisande klubben från Magnus Pehrsson 2013, har rutin från liknande läge – tycker Lindgren märks.

– Han är väldigt tydlig med vad han vill se. Det är viktigt för vårt lag, både sett till situationen vi är i – men också att vi har lite yngre lag än vi haft tidigare. Framför allt i de offensiva positionerna. Då är tydlighet viktigt för att man därifrån ska kunna prestera och utvecklas, säger han.

Per-Mathias Högmo under hans tid i Djurgården 2013. Foto: MARCUS ERICSSON / BILDBYRÅN

Införde balettdans och diktläsning

När norrmannen var tränare för just Djurgården 2013 införde han också ett udda grepp, vilket GP tidigare skrivit om.

Bland annat skulle spelarna ta med sig sina favoritdikter till träningarna där man hade högläsning för lagkamraterna. Men inte nog med det, dessutom dansades det balett och mediteras.

– Det har inte varit någon balettdans och ingen meditation än, berättar Lindgren.

– Men det är klart, vissa grejer gör vi. Han kommer med nya idéer och framför allt verkar vara en varm människa som vill ha en relation till sina spelare.

Vad är det för idéer?

– Det är inget vi behöver gå in på. Men bara det att han tar sig tid och är intresserad av spelarna betyder mycket. Han vill veta mer om alla och inte bara fotbollsrelaterat. Det är en grej som vissa spelare kan må bra av och få självförtroende från, säger Lindgren.

