IFK Göteborgs Sebastian Eriksson och Mattias Bjärsmyr deppar i Europa League-kvalmatchen mellan Karabach och Blåvitt den 25 augusti 2016 i Azerbajdzjans huvudstad Baku. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Inte sedan uttåget mot azeriska Karabach (1–0-seger hemma, 0–3-förlust borta) under Jörgen Lennartssons ledning 2016 har IFK Göteborg spelat i Europa.

Nu är det dags igen.

Efter att ha vunnit Svenska cupen tidigare i somras är Blåvitt kvalificerat för Europa League-kvalet i år och kliver in i den andra kvalomgången i mitten av september.

Under måndagen ägde lottningen rum i schweiziska Nyon och IFK Göteborg, som var oseedat i lottningen, kunde få ställas mot The New Saints från Wales, Motherwell från Skottland och FC Köpenhamn från Danmark.

Det blev FCK, vilket var tuffast tänkbara lottning för Blåvitt. Den danska storklubben tog sig till kvartsfinal i Europa League så sent som i år. Där blev det förlust mot Manchester United efter förlängning.

Poya Asbaghi: ”Tuffaste vi kunde få”

– Jag vet inte så mycket om det walesiska och skotska laget, men FCK är ju det tuffaste laget vi kunde få. Det var bara några veckor sedan de spelade kvartsfinal mot Manchester United i Europa League, så det är på förhand en väldigt tuff motståndare, säger IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi och fortsätter:

– Det gäller för vår del att göra en liknande match som vi gjort i cupfinalen mot Malmö FF, som är ett liknande motstånd. Det gäller att hitta den nivån igen.

För att nå gruppspelet i Europa League återstår tre kvalsteg och på grund av coronapandemin avgörs omgångarna i enkelmöten.

– Underdogs gynnas av färre matcher och det talar ju för oss, men det är klart att FCK är stora favoriter. Men det är bättre med en match än två. Jag hoppas att spelare som Bjärsmyr, Girorgi och Sebastian kan vara tillbaka då. Viktiga spelare att ha i den typen av match, säger Asbaghi.

IFK Göteborgs huvudtränare Poya Asbaghi. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT NYHETSBYRÅN IFK Göteborg har inte vunnit på de 13 senaste matcherna i allsvenskan. Foto: NICKLAS ELMRIN / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Bjärsmyr: ”Alltid kul att möta Ragge”

Blåvitts rutinerade mittback Mattias Bjärsmyr säger om lottningen:

– Det ska bli kul, en utmaning. De har ju en väldig erfarenhet av att spela i Europa, men sämre lag har slagit bättre förut. Det finns möjligheter.

Hur är det med din fysiska status?

– Jag hoppas och tror verkligen att jag är tillbaka till den matchen i alla fall.

Hur känns det att ställas mot Ragnar Sigurdsson?

– Vi får se om han är med först, han har ju åkt in och ut ur laget en del. Men det är alltid kul att möta ”Ragge”. Samtidigt är vårt mission att vinna, och det är ju samma för dem så klart.

Vad tror du om duellerna mellan honom och Wernbloom?

– Haha, de kan nog bli bra.

Den förre IFK Göteborg-mittbacken Ragnar Sigurdsson spelar numera i FC Köpenhamn. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

FCK: ”Inte vad vi hoppades på”

I FC Köpenhamn spelar bland annat svenskarna Karl-Johan Johnson och Pierre Bengtsson samt den före detta Blåvitt-profilen Ragnar Sigurdsson.

FCK:s manager Ståle Solbakken jublar inte efter lottningen.

– Det var självklart inte den lottningen vi hade hoppats på sett till de möjligheter som fanns. Vi tror fortfarande att vi har goda chanser och måste förbereda oss grundligt. Det blir tufft och spännande, säger han till fck.dk.

Blåvitt har fördel av hemmaplan – matchen kommer att spelas på Gamla Ullevi den 17 september.

Inte vunnit på 13 matcher i allsvenskan

Tar IFK sig vidare till den tredje kvalomgången kan det bli ännu tuffare motstånd, som Milan eller Tottenham.

Blåvitt har på kort tid värvat flera tunga hemvändare som alla har spelat i Europa, som Jakob Johansson, Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson och Pontus Wernbloom.

I allsvenskan har IFK Göteborg inte vunnit på de 13 senaste matcherna.

Även Djurgården lottades som hemmalag mot Europa från Gibraltar, liksom Hammarby som möter Lech Poznan från Polen på Tele 2 arena. Malmö FF får däremot göra resan till Budapest där Honved väntar – förutsatt att MFF får. Ungern har nämligen bestämt sig för att stänga landets gränser från och med i morgon på grund av oron för en ny smittvåg av coronaviruset. Hur det påverkar kvalmatchen några veckor senare är oklart. Ett alternativ är att matchen spelas på neutral plan.

■ GT sänder IFK Göteborgs matcher i Europa League-kvalet. Rättigheten gäller för matcherna till och med play off. Matcherna kommer att gå att köpa styckvis, som pay-per-view, eller som månadsabonnent på SportexpressenPlay.se. Läs mer här!