BK Häcken stod för en stark insats i nederländska Alkmaar borta mot AZ.

Hisingsklubben lyckades hålla 0-0 efter flera strålande räddningar av Peter Abrahamsson, bland annat på ett stolpskott från Fredrik Midtsjö.

Dessutom hade Ahmed Yasin en ribbträff för Häcken i den första halvleken och Daleho Irandust hade en farlig chans som Marco Bizot i hemmakassen parerade.

Detta trots att anfallsstjärnan Alexander Jeremejeff, 26, kort före avspark plötsligt försvann från Häckens trupp.

Häckens jättemiss: Missade att registrera Jeremejeff

Han fanns varken med i startelvan eller på bänken, något Häcken inte ville kommentera orsaken till.

Nu kommer förklaringen.

Häcken hade helt enkelt missat att registrera Jeremejeff till pågående kvalrunda.

”Anledningen är en administrativ miss från BK Häckens sida, där klubben missat att skriva upp anfallarens namn på den ”A-lista” med spelartruppen som lämnades in till Uefa förra veckan. När misstaget upptäcktes vid lunchtid i dag undersökte BK Häcken alla möjligheter för att lösa situationen men utan lycka, så klubben tvingades konstatera att den mänskliga faktorn fällde oss den här gången”, skriver klubben på sin hemsida.

Häcken bedrövade: ”Ska inte få ske”

Det innebär att Jeremejeff inte heller får spela returen på hemmaplan om en vecka.

”Först om vi går vidare till den tredje kvalomgången blir han tillgänglig för spel. Klubben kommer att se över våra rutiner för administrationen kring matcher för att säkerställa att något liknande aldrig händer igen”, fortsätter Häcken.

I Uefas regelverk för Europa League står det under kapitel 44.07 att spelare måste ha registrerats för spel senast midnatt den 18 juli, det vill säga förra torsdagen.

Trots det upptäcktes misstaget först vid lunchtid under dagen.

– Vi upptäckte det när vi skulle lägga in matchtruppen och lämna in laget i programmet, och då fanns inte Alexander att välja på. Då fanns inte han med. Vi har inte heller varit inne där och tittat, det är ett program man bara är inne i när man lämnar in laguppställningar eller ska göra något med det, förklarar Malin Jonson, Häckens kommunikationschef.

Vems är ansvaret för att lämna in listan?

– Det är helt irrelevalt vilken person som ansvarar för det. Det är ett administrativt misstag av klubben som inte får ske, men som har skett. Det är sånt som man inte ens tror kan hända, säger Malin Jonson.

Jeremejeff: ”Trodde att det var ett skämt”

Alexander Jeremejeff:

– Jag trodde att det var ett skämt först, jag fattade ingenting. Jag har fortfarande inte smält det. Det är som det är, säger han till GP.

– Det är ett märkligt misstag som drabbade mig. Jag är bara besviken och ledsen, fortsätter Jeremejeff.

Häcken-tränaren Andreas Alm berättar samtidigt att Jeremejeff var avsedd att spela från start.

– Spelarna fick laget en timme innan jag fick reda på det. Han var avsedd att starta, säger Alm.

Hur påverkade det er?

– Vi har förberett oss en god stund och det är klart att det blir annorlunda när han försvinner. Men min uppgift är att använda de tillgängliga spelarna och göra det bästa av det.