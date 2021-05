Häcken har haft det tungt i inledningen på säsongen och jagade sin första seger för säsongen mot Örebro.

Inför matchen talade tränaren Andreas Alm om att ”trycka ner” Örebro över deras egen mållinje.

Det var en matchplan som spelarna tog till sig.

Från första sekunden satte Häcken rejäl press på Örebro och redan i den första minuten fick Alexander Jeremejeff en bra chans att ge Häcken en drömstart på matchen.

Örebro hade svårt att andas i den första halvleken och hade endast ett skott på mål under de första 45 minuterna.

Häckens frenetiska inledning på matchen skulle till sist också ge utdelning.

I den 24:e matchminuten gick Tobias Heintz omkull i straffområdet. Alexander Jeremejeff stegrade självsäkert fram och lurade enkelt bort målvakten. 1–0 till Häcken.

Gasen i botten

Häcken fortsatte att trycka gasen i botten och skapade flera farliga målchanser. Samtidigt hade Örebro svårt att spela sig ur Häckens press och spelade flera gånger bort bollen vid mittcirkeln.

I den 38:e minuten gick Alexander Faltsetas omkull, strax utanför straffområdet. Då klev Rasmus Lindgren, mittfältare för dagen, fram och placerade elegant in bollen i mål. 2–0 till Häcken.

Örebro gjorde ett dubbelbyte inför den andra. Veteranerna Agon Mehmeti och Nordin Gerzic byttes in.

Efter en vunnen tackling på mittcirkeln av just Nordin Gerzic, och via en kontring i den 72:e minuten, hamnade bollen hos Agon Mehmeti som knorrade in bollen via stolpen – och reducerade.

Kalldusch för Häcken

Häcken fick det jobbigt mot slutet. Andreas Alms matchplan glömdes bort och i stället var det Örebro som satte rejäl press på Häcken.

Sedan kom kallduschen för Häcken.

I den 82:e minuten skruvade Johan Mårtensson in bollen i det bortre krysset, chanslöst för Pontus Dahlberg, och kvitterade.

Bara två minuter senare utökade Deniz Hümmet ledningen för Örebro efter trippla målchanser, där Pontus Dahlberg fick se sig besegrad till slut.

2-3 blev även matchens slutresultat och Häcken jagar fortsatt sin första seger i allsvenskan.

– Vi är otroligt besvikna. Jag fattar inte hur det händer. Jag kan inte förstå hur det är möjligt, säger tränaren Andreas Alm i Discovery+ efter matchen.

Häcken har två poäng efter sex omgångar och Andreas Alm fick frågan om han riskerade att få sparken efter matchen.

– Det är alltid lätt att spekulera men det är klart att om jag förlorar 15 matcher i rad till så förstår kanske alla att det är så. Jag har ju sagt från början, och jag säger det fortfarande, att jag känner mig väldigt trygg med arbetsgivaren BK Häcken. Jag tror inte att det finns någon klubb som är tryggare. Det är en tjänst som jag känner mig väldigt trygg i, säger Andreas Alm.

Har förtroende för Andreas Alm

Alm fortsätter:

– Jag har fått sparken en gång tidigare i allsvenskan och då gav jag mig in i den diskussionen litegrann. Jag kan dynamiken i AIK väldigt väl. Här känner jag bara att jag är ansvarig för laget och ska leda laget i motgång också, vilket är nu. Jag känner mig väldigt trygg med det och med att leda laget.

Häckens sportchef Martin Ericsson säger att förtroendet för Andreas Alm är intakt.

– Det har inte förändrats någonting, säger Ericsson.

Han medger dock att Häcken inte kan förlora hur många matcher som helst innan man gör förändringar.

– Det finns ingen som har en evighetssträcka. Vi sitter alla där, inte minst jag som ansvarig. Man lever med kniven mot strupen hela tiden och där vi ligger nu är det verkligen så, säger Ericsson.

Martin Ericsson tycker att Häcken gjorde en bra match mot Örebro.

– Det är lite av en chock. Man känner sig överkörd på något sätt. Det kändes väldigt ljust i första halvlek och vi visar vilka vi vill vara. Men när det blir minsta lilla motgång just nu så blåser det hårt. Det är ett extremfall i dag givetvis.