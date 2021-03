Häcken hade förra året allsvenskans tätaste försvar, bara 29 insläppta.

Men 45 mål framåt var inte allsvensk toppklass av serietrean.

Förra årets centrale anfallare i Häcken, norrmannen Alexander Söderlund, försvann till Turkiet efter säsongen och ersattes av Alexander Jeremejeff, som har stora förhoppningar på sig att se till att målproduktionen ökar.

Passning från Lindgren

I semifinalen mot Västerås SK gjorde Häcken-anfallaren just det, mål framåt.

Hans första kom 34 minuter in första halvlek. Lagkaptenen Rasmus Lindgren slog en lång boll i djupet hela vägen till Jeremejeff som följde med bollen och sen drog in den med vänstern vid bortre stolpen.

På ungefär samma sätt gjorde han mål mot Norrköping i kvartsfinalen förra helgen, men då stod Pontus Dahlberg för den långa passningen.

Både Västerås tränare Thomas Askebrand och Häckens Andreas Alm kallade 1–0-målet ett klassmål.

– Vi har tränat på långa bollar i djupet på det sättet. Det är kul när det fungerar på matcherna. Jag fick en bra boll från Rasmus och en fin träff med vänstern, säger Jeremejeff.

Självmål av Västerås

2–0-målet kom nio minuter in på andra halvlek. Tobias Heintz slog en frispark som via en touch blev till en målvaktsretur som Alexander Jeremejeff petade in.

När Västerås-backen Gustaf Lagerbielke styrde in ett inlägg från Ali Youssef var Jeremejeff utbytt – mot just Youssef.

Västerås stod framförallt under första halvlek för bra motstånd och gjorde till och med ett mål, som dock dömdes bort för offside. Men allsvenska topplaget Häcken var ett nummer för stort och jagar nu den tredje cuptiteln på sex år efter vinsterna 2016 och 2019.

Alexander Jeremejeff var med och tog båda titlarna och är sugen på mer guld.

– Det är kul att ta guld, jag hoppas att det blir kul igen, säger han.

Andreas Alm pratar tycker att han har förändrats sedan han senast spelade i Häcken 2019. Framförallt i hur han tar för sig på planen.

– Jag är väl lite tuffare, smäller på mer och jag har insett att jag tycker att det är väldigt roligt. Det är roligt när det brinner lite, att det är lite grinigt, att man hatar att förlora, säger Jeremejeff.