Stundtals grinigt var det på plan när IFK Göteborg tog emot BK Häcken under söndagen.

Men slutresultatet skrevs till 0-0 och delad poäng.

– Jag tycker att vi gör en ganska okej match defensivt, men vi är inte så vassa som vi vill vara framåt, säger Rasmus Lindgren i C More.