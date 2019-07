IFK Göteborg spelade under lördagseftermiddagen på bortaplan mot Falkenberg. Och för första gången någonsin var det fullsatta läktare, 6 214 åskådare, på Falcon Alkoholfri Arena.

Och det var även hemmalaget som skulle börja bäst.

Efter bara cirka 30 sekunders spel fick John Chibuike ett jätteläge efter att mittbacken Kristopher da Graca - som gjorde comeback i startelvan - slarvat med bollen på egen planhalva. Chibuike kom fri med Anestis, men skottet gick utanför den högra stolpen.

Bara några minuter senare kom Kirill Pogrebnyak fram på högerkanten för Falkenberg och skapade ett farligt läge. Men Anestis kunde rädda läget från nära håll.

Söder spräckte nollan

Men efter en mållös första halvlek skulle bortalaget spräcka nollan.

Efter bara tre minuters in i den andra halvlaken spel kom IFK Göteborgs anfallare, Robin Söder, till ett läge. Efter en skarv av Alhassan Yusuf avancerade han framåt och distinkt skickade han upp segermålet i nättaket bakom en chanslös Hampus Nilsson. Det var Robin Söders tredje mål i årets allsvenska.

”Vad är det som händer?”

Det såg länge ut som att IFK Göteborg skulle ta alla tre poäng. Men i matchens sista spark (nick) kvitterade Falkenberg och tog en poäng via Carl Johanssons 1-1-mål.

Efter matchen var IFK Göteborgspelarna rasande. Det såg nämligen ut som att bollen var ute över sidlinjen när inlägget till Johansson kom.

I C Mores intervju efter matchen intervjuades Robin Söder.

– Jag ser ärligt talat inte så mycket vad som händer. Jag vet inte om han var offside eller om bollen var ute. Det är svårbedömt. Jag vill inte säga något om det, säger han i sändningen.

Under intervjun med Robin Söder hördes ett vansinnesutbrott från en förmodad IFK Göteborgspelare.

- Vad är det som händer?, frågar C Mores kommentator Mats Lilja.

– Jag vill inte säga något om det, svarade Robin Söder.

Kort därefter valde Lilja att avbryta intervjun.

Sebastian Eriksson: ”Blir självklart arg”

Vansinnesutbrottet som hördes under intervjun i C More hördes klart och tydligt och det var mycket ilska bakom det. Efter matchen berättar Sebastian Eriksson att det var han.

– När du har sprungit där i 96 minuter och tiden är slut och de gör mål efter det. Det blir mycket känslor på en och samma gång. Man försöker lugna ner sig, men det tar några minuter. Jag blir självklart arg när jag vet att det är offside, då blir man galen. Sen när en domare blir helt stissig och inte vet vad han ska kolla på, det blir inte bättre av det.

Han fortsätter:

”Vet att han är offside”

– Under matchen är domaren jättebra, men sen gör han misstag med. Det blir speciellt när det blir så många situationer under så kort tid, då brinner det till i skallen.

Sebastian Eriksson är även helt säker på att det borde varit offside innan Falkenberg kvitterade.

– Det var många situationer på väldigt kort tid. Vad ska man säga om det? Jag tycker till och med att när passningen går till situationen ute på kanten där bollen kanske är ute så är han faktiskt offside också. Han som får bollen ute på kanten är offside. Det är det jag är arg för. Jag tar ett steg upp och ser att han är nedanför mig, så han var faktiskt offside, säger han.

Du är helt hundra på att han är offside?

– Ja, jag vet det att han är offside.