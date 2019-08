Jesper Karlsson slog igenom i unga år i Falkenberg och jagades av flera allsvenska klubbar. Hans val föll på Elfsborg som han skrev på för till säsongen 2017.

21-åringen hade dock svårt att ta en ordinarie plats i laget och fick under sina inledande år fokusera främst på inhopp. Det kanske mest frustrerande för den unge anfallaren var dock inte bristen på speltid - utan bristen på allsvenska mål.

Under 2017 spelade han 14 matcher och gjorde noll mål. 2018 blev det 22 matcher och noll mål.

Men i år har han till slut hittat rätt.

Jesper Karlsson är inne i ett målstim

Mot AFC Eskilstuna i maj gjorde han sitt första mål för Boråslaget, ett mål som innebar tre poäng. Därefter dröjde det fram till juli innan nästa mål kom i 2-5-förlusten mot Hammarby.

Men nu har de börjat rulla in i strid ström.

Karlsson nätade två gånger om i 4-1-segern mot Östersund, han hittade rätt i cupmatchen mot Gauthiod i veckan och mot Gif Sundsvall på måndagskvällen satte han det matchvinnande 2-1-målet.

- Det känns bra, en okej match, vi vinner i alla fall. Det är skönt att bli matchvinnare. Jag får en mycket fin boll och det är bara att få touch på den. Det är ett skitmål, men det är skönt att den går in, säger Jesper Karlsson till C More.

Sundsvalls tårar efter matchen

Efter en väldigt tung sommar har Elfsborg den senaste tiden fått med sig ett antal positiva resultat.

- Jag har jobbat hårt och tillsammans med laget skapat nånting. Det är roligare att spela när man spelar ihop, det gör vi nu. Vi har gjort det bra tidigare men inte fått med oss poängen, vi har gnuggat grunder och försvarsspel. Vi behöver det här, det är så jävla skönt.

Det är lättnad i Elfsborgsläget, men raka motsatsen i Sundsvall. Laget ligger sist i tabellen och det var tydligt att det tär på såväl spelare som fans. Mittfältaren Oliver Berg satt med tårar i ögonen av besvikelse mitt på planen samtidigt som tränaren Joel Cedergren hade ett möte med uppretade supportrar efter matchen.