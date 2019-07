Friberg sköt segern till Häcken med drömvolley

BK Häcken hakar på uppe i toppstriden. Efter 1–0-segern borta mot Gif Sundsvall kliver laget upp på en tredjeplats bakom Malmö FF och AIK.

Matchens enda mål gjordes av Erik Friberg, som bjöd på en riktig drömvolley från utanför straffområdet.

– Jag tänkte nog inte alls, jag gör ett mål per år ungefär och det är ju skönt att det blir 1–0. Det brukar snarare vara ett 4–0-mål, säger målskytten Erik Friberg till C More.

– Förra gången var det en chipp, jag gör bara snygga mål.

I den första halvleken hade Häcken fått en tveksam straff emot sig. Häcken-keepern Peter Abrahamsson såg dock till att skipa rättvisa genom att svara för en fin-fin räddning.

För Sundsvall innebar förlusten elfte raka matchen utan vinst.