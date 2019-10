Det var två lag som haft det tufft på olika nivåer som möttes på Bravida arena.

Häcken har halkat efter i toppstriden. Hade inte vunnit på fyra matcher och har inte så mycket kvar att spela för.

Östersund kom till Göteborg med sju raka förluster och låg på platsen ovanför kvalstrecket.

Östersund visade från början att de skulle ge Häcken en tuff match, pressade högt upp för att hemmaspelarna inte skulle kunna rulla bollen mellan sig som de vill.

Keita chanslös

Och det var också Östersund som skapade matchens första giftiga chanser.

Två gånger testades Häcken-målvakten Peter Abrahamsson med skott, först från Blair Turgott sedan från Rewan Amin. Men Abrahamsson var alert.

Däremot var Aly Keita chanslös när Häcken gjorde 1–0.

Erik Friberg passade fram till Daleho Irandust, som fintade den siste försvararen innan han drog upp bollen i målvaktens högre kryss.

– Just vid målet kände jag mig ganska nöjd, men det var irriterande att det inte gav fler poäng, säger målskytten till C More.

En liten stund senare var det nära 2–0 när Irandust passade Paulinho som dock sköt tätt utanför i ett mycket bra läge.

Det hade bara gått tre minuter av andra halvlek när Paulinho var ännu närmare att göra mål, återigen stod Irandust för framspelningen.

Pricksköt innanför stolpen

Häckens brasilianare sköt dock stenhårt i ribban.

När Häcken såg ut att ha kopplat greppet kom nästa mål istället på andra sidan planen.

Inhopparen Simon Kroon hade bara varit på planen i en minut när han tog sig fram genom Häcken-försvaret och serverade Jordan Kadiri ett bra läge till vänster i straffområdet.

Kadiri siktade och pricksköt alldeles inför den bortre stolpen – utan chans för Peter Abrahamsson i hemmamålet.

Häcken ökade sedan trycket och hade flera lägen som nästan gick fram till mål, bland annat en frispark i den 68:e minuten kanske två decimeter utanför straffområdet. Mittbacken Joona Toivios skott styrdes dock till hörna.

Östersund spräckte sviten

Häcken fortsatte sedan att skapa chanser.

Paulinho sköt över helt fri, Ali Yousef kom in med energi och testade Keita i Östersundsmålet.

Östersund stack också upp i ett par bra lägen. Men något mer mål blev det inte.

Häcken behåller sviten med matcher utan seger, den är nu uppe i fem.

Östersund bröt däremot sin och tog första poängen på åtta matcher.

– Jag är lycklig. Vi gjorde en bra match, det här var en väldigt bra poäng för oss, säger målvakten Jordan Kadiri till C More.