2014 fick han sparken av IFK Göteborg under minst sagt uppmärksammade former.

Nu är Mikael Stahre tillbaka som tränare för Blåvitt.

45-åringen har tagit över uppdraget efter sparkade Roland Nilsson.

Efter två och en halv vecka på sin nya post ledde Stahre under onsdagen Blåvitt i sin första match – och fick en drömstart.

IFK Göteborg tog ledningen mot de danska mästarna redan efter nio minuters spel när Kolbeinn Sigthorsson vände om i straffområdet, sköt via ett Bröndbyben och fick se bollen leta sig in i mål.

1–0 stod sig länge och de riktigt heta målchanserna lyste med sin frånvaro.

Men efter 72 minuter kvitterade gästerna från Köpenhamn. Jagvir Singh fick en drömträff när han stänkte upp bollen i Giannis Anestis högra kryss.

Bröndby, som nyligen blev danska mästare för första gången sedan 2005, tog tio minuter senare även ledningen när Blåvitt tappade boll i helt fel läge.

Jesper Lindström satte fart och serverade Mikael Uhre i djupled. Bröndby-anfallaren satte distinkt 1–2 i nättaket.

Det blev slutresultatet i Mikael Stahres första match som Blåvitt-tränare 2021.

– Det är inte kul att förlora, men jag känner mig ganska nöjd med insatsen som helhet. Det såg faktiskt bättre ut än vad jag trodde att det skulle göra. Vi har kört på ganska bra i veckan och håller uppe spelet bra mot ett så pass bra lag som Bröndby är, de är rankade som ett av Skandinaviens bästa lag. Det är en helt jämn match, säger Mikael Stahre i GP:s sändning från matchen.

Stahre var framför allt nöjd med intensiteten Blåvitt-spelarna visade upp.

– Frenesin är bra. Det finns ett energiskt spel. Mitt jobb är att utveckla laget, men också att få IFK Göteborg att bli ett lag som är energiskt, hotar motståndarna och att det finns ett tryck i vårt spel. Det är Blåvitt för mig.

Efteråt fick Blåvitt-tränaren frågan om spelarna gjorde det han ville att de skulle göra.

– Det är inte Fifa på Playstation vi spelar, men i grova drag gjorde de det. Jag är subjektiv eftersom jag är tränare, men generellt sett tycker jag att vi gjorde det vi hade bestämt. Sen hade jag väl inte bestämt att vi skulle tappa boll i fel lägen, men ändå, säger Stahre med ett leende.

Så startade IFK Göteborg

Giannis Anestis

---

Alexander Jallow

Carl Johansson (ut 45)

Mattias Bjärsmyr

Yahya Kalley

---

Alhassan Yusuf

August Erlingmark

---

Gustaf Norlin (ut 61)

Tobias Sana

Hosam Aiesh (ut 80)

---

Kolbeinn Sigthorsson (ut 45)

Inhoppare:

Oscar Vilhelmsson (in 45), Filip Ambroz (in 45), Noah Alexandersson (in 61), Isak Dahlqvist (in 80)

