”Om akademin har kostat i snitt tio miljoner om året under de sista tolv åren har vi sålt tidigare akademispelare för kanske 250 miljoner under samma period”, säger Roger Gustafsson. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Roger Gustafsson lutar sig bakåt på stolen i det lilla rummet inne i Prioritet Serneke Arena.

I ett annat rum, kanske 25 meter bort, sitter Jonas Olsson – mästartränarens förre spelare som kom in och tog över ansvaret för Blåvitts akademi när Gustafsson fick flytta på sig hösten 2016.

I tidningsvärlden kallar vi det att få sparken. Var det så?

– Jo, det var det. Eller – det var delvis rätt. Jag fick inte sparken, utan vi bildade ett bolag här, vilket framkom senare mellan raderna. Jag lämnade ansvaret för akademin för att vara med och se till att vår verksamhet i Prioritet Serneke Arena fungerade och att vi fick in pengar i det nya bolaget, säger han.

Var det inte tufft att efter alla år bli av med ansvaret för något som du varit med att bygga upp?

– Jo, det var tufft. Men det var väldigt bra också, man får vara väldigt försiktig som gammalt spöke i en sådan här organisation, svarar han.

– Du vet väl själv hur det är efter alla dina år på GT. Man kan inte gå runt och säga att så gjorde vi förr för att få framgång. Man får vara försiktig och jag blev kanske överdrivet försiktig.

Men har du eller Jonas Olsson vänt bort blicken nån gång när ni har mötts?

Roger Gustafsson skrattar innan han svarar:

– Nej, nej. Det var ju min ”räddning” att han kom. Jag som gammalt spöke hade svårt att göra mig hörd.

Så Jonas Olsson kom in och sa samma saker?

– Ja, ja. Vi har samma syn på hur vi ska jobba här. Nu ser vi resultatet av vår långvariga satsning och ännu bättre ska det bli, svarar Gustafsson.

Benjamin Nygren blev IFK Göteborgs dyraste försäljning genom tiderna. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Spånade om att göra IFK till ett nytt Ajax”

Låt oss backa bandet till 1983.

För 36 år sedan satt tre av IFK Göteborgs ledare på ungdomssidan och funderade under ett elitpojksläger.

Det var året efter det första Uefacup-guldet. Roger Gustafsson hade sällskap av Eijlert Björkman och Thomas Gertmo.

– Vi satt och spånade om att göra IFK till ett nytt Ajax. Vi hade vunnit Uefacupen, men hade inte en ungdomsverksamhet i nivå med det. Vi ville skapa en klubb som hade allt. Från det yngsta till det äldsta laget – alla skulle hålla Europa-kvalitet. Vi satt där och drömde och tjôtade...

Roger Gustafsson hade redan skaffat sig en del erfarenhet. Han var bara 17 år när han fick ta hand om Häckens 16-åringar, samtidigt som han spelade i klubben.

Sedan dess har du varit tränare på olika nivåer. I 50 år, ett halvt sekel?

– Va? Det har jag inte tänkt på. Det låter ju inte klokt, säger han.

Vad många förmodligen inte känner till är att Roger Gustafsson var den förste som anställdes på Gothia Cup, 1974.

I början hade Gais och Häcken Gothia Cup tillsammans.

– Då spelade jag i Gais, men blev anställd på Gothia Cup. Jag satt inne på Gais kansli på Ullevi tillsammans med Göran Fridlund, som var Häckens representant, berättar han.

– Jag kommer ihåg det första telefonsamtalet som kom in på den där gamla bakelittelefonen: ”Var ska vi ställa husvagnen?”, haha. Vi fick ta emot alla anmälningar och samtal och så.

Anders Bernmar (till höger) med IFK Göteborgs ordförande Bertil Westblad och Blåvitt-stjärnan Torbjörn Nilsson. Foto: ALLAN KARLSSON

”Bernmar kunde inte engelska”

En kanslitelefon var inblandad även när Roger Gustafsson blev anställd hos IFK Göteborg 1983.

Han jobbade då på Göteborgs Fotbollförbund med träningar och utbildningar och hade tackat nej till en anställning året före.

Den som erbjöd honom anställning var klubbdirektören Anders Bernmar, ”Rövarn” kallad för sin förmåga att sno spelare från konkurrentklubbarna.

– ”Kan du engelska”, frågade Bernmar när jag skulle anställas. För det kunde han inte själv, berättar Gustafsson.

IFK hade ju vunnit Uefacupen och det förde ju med sig en del internationella kontakter. På kansliet fanns då tre personer.

– Om Bernmar svarade och han hörde att någon pratade engelska gjorde han bara så här...

Gustafsson håller i en låtsastelefon så långt bort som möjligt från kroppen med sträckt arm.

– ... och så sa han ”ta det, ta det”. Eftersom jag kunde engelska hjälpligt fick jag ta de samtalen och sen ta hand om våra internationella kontakter. Jag tog hand om gäster och ordnade för våra resor till utomlands och så, jag lärde mig väldigt mycket på det, säger han.

Akademifynd 1: Mikael Nilsson från Falköping var en av de första som hämtades till IFK Göteborgs akademi på 80-talet. Han blev VM-spelare 1994. Foto: BILDBYRÅN Akademifynd 2: Klas Ingesson från Ödeshög kom samtidigt som Mikael Nilsson och blev som bekant också bronshjälte -94. Foto: BILDBYRÅN Akademifynd 3: Benjamin Nygren blev Blåvitts dyraste försäljning. Roger Gustafsson gillar att han betonar att han kom till IFK redan som elvaåring. Foto: ERIK SIMANDER / TT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Det var komplicerat med Klas”

Men så fick Roger Gustafsson uppdraget att bygga upp en akademi. Han tog med sig vad han och ledarkompisarna diskuterat när de satt och spånade på träningslägret.

– I uppdraget ingick att ta hand om de spelare vi redan hade, men att också värva spelare till fotbollsgymnasiet. Vi började med Magnus Fröjd och Jörgen Eriksson från Strömstad, de fick bo i Göteborg och fick spela med vårt juniorlag.

Nöjda med hur det fungerade gick Roger Gustafsson vidare med två namn som så småningom blev både svenska mästare och VM-spelare 1994.

– Året efter tog vi hit Mikael Nilsson från Falköping och Klas Ingesson från Ödeshög. Det var i och för sig lite komplicerat med Klas, för han skulle ju ha en skogsutbildning istället för den vanliga på gymnasiet. Men det funkade också jättebra, berättar Roger Gustafsson.

Året därefter kom Håkan Mild från Trollhättan. Och när Roger Gustafsson tog över som A-lagstränare 1990 fanns en stomme med akademispelare som tillsammans med spelare som värvats direkt till A-laget bildade Blåvitts gulddynasti på 1990-talet.

– När vi kom i gång med den här modellen körde vi den i många år. Vi tittade på våra egna 16-åringar och såg vad som saknades, då värvade vi kanske in tre fyra spelare från andra städer, berättar Gustafsson.

– Det är faktiskt den modell som Frölunda Hockey har än i dag. Jag pratade en del med Frölundas Christer Kellgren, berättade om hur vi jobbade. Vi har ändrat, men dom har kvar den modellen.

Efter fem guld på sex år (missade titeln 1992) tackade Roger Gustafsson för sig i A-laget 1995. Hans facit är förmodligen oslagbart, ändå återvände han till ungdomsverksamheten.

Roger Gustafsson var eftertraktad efter succén med IFK Göteborg. Foto: ÅKE THIM

Jagades av toppklubbar

Men efter de stora framgångarna i Champions League kunde också ha hamnat i något stort fotbollsland.

Vad var det för klubbar som hörde av sig?

– Jag har aldrig berättat det och säger det inte nu heller. Men det var ett antal klubblag och några landslag, svarar han.

Från vilka länder?

– Från Spanien och England, eftersom vi slog Barcelona och United. Och från Tyskland, efter att vi spelat mot Bayern München. Det var ändå topp fem-lag. Självklart smickrande, men det var bara från en tysk klubb som sportchefen själv ringde. I övrigt var det agenter, men de kanske hade tio tränare på sin lista, säger Gustafsson.

Men varför nappade du inte?

– Jag hade kvar drömmen om att vi skulle skapa en enhet i klubben, att vi skulle skapa något som Ajax, en toppklubb i Europa. Det var min enda tanke, svarar han.

Men du hade kanske kunnat ligaguld i England eller Tyskland?

– Jag har kanske tänkt tanken nån gång, men har aldrig ångrat mig. Det var ett bra beslut. Sen tror jag att jag, ärligt talat, inte var en sådan tränare som skulle ha passat i något av de länderna, säger han och förtydligar:

– Jag var ju mycket kompis med spelarna och så, jag var en mjuk tränare. Nu finns både framgångsrika mjuka och hårda tränare ute i Europa. Men på den tiden skulle man vara en tuffing. Nej, det var inte min grej. Jag kände inte för att ändra mitt ledarskap, säger han.

Roger Gustafsson. Foto: SVEN LINDWALL

Har lagt om arbetet i akademin

Champions League-pengar satsades i akademin.

Änglagårdsskolan drogs så småningom i gång och sedan några år tillbaka finns skola och akademi i Prioritet Serneke Arena.

Men det har under många år klagats på att akademin bara kostat pengar och att inga spelare kommit upp i A-laget. Hur ser du på den kritiken?

– Det är ju en helhet. Hela klubben måste vara med på att man jobbar på ett sådant sätt, så som Frölunda och Sävehof gör. I det konceptet ingår att A-lagstränarna är med på det. Riktigt så blev det inte hos oss, säger han och fortsätter:

– Ungdomar släpptes upp i A-laget, men behövde ett par år till där för att bli färdiga. Tränarna hade press på sig att vinna och släppte därför ofta inte in de unga, uppflyttade spelarna eftersom de inte var färdiga. En tränare måste vinna matcher och då är det enklare att köpa en 22-årig färdig dansk än att jobba med en 20-årig ofärdig junior.

Nu har akademin lagt om arbetet med unga spelare, siktet är inställt på att de ska bli färdiga tidigare.

Som Benjamin Nygren, som snart fyller 18 år och redan är såld för 40–50 miljoner kronor till Genk.

– Det är jätteroligt att Benjamin pratar om att han började som elvaåring och gick genom akademin och Änglagårdsskolan. Det är viktigt för hela klubben och även för fansen att höra, säger Roger Gustafsson.

Han påpekar dock att det har kommit fram flera akademispelare de senaste åren som har tillfört kompetens på planen och pengar in på kontot.

– Tittar man på de sex sju största försäljningarna som Blåvitt har gjort handlar det om akademispelare. Som Benjamin, Pontus Dahlberg, Pontus Wernbloom, David Moberg Karlsson, Sam Larsson och Marcus Berg. Det är sex jätteförsäljningar som har hjälpt till att balansera klubbens ekonomi under flera år, säger han.

Benjamin Nygren jublar när Blåvitt slår AIK med 3–0 i slutet av april. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Sålt spelare för 250 miljoner”

2015 var det klubben på väg att sälja Gustav Engvall, berättar Roger Gustafsson.

– Men skador och lite sämre självförtroende gjorde att det inte blev någon affär – och så såldes Kamratgården i stället. Det är inte så konstigt att man behöver sälja spelare för att klara driften, så ser det ut i hela fotbollsvärlden förutom i de länder och klubbar där rika ägare går in och tar över.

Men det sägs ju att akademin bara har kostat pengar och först med Benjamin Nygren börjat leverera?

– Vi har haft mycket diskussioner externt och internt om det här. Det sägs ofta att det är spelare som har kommit direkt till A-laget, men de har kommit via akademin. Om akademin har kostat i snitt tio miljoner om året under de sista tolv åren har vi sålt tidigare akademispelare för kanske 250 miljoner under samma period.

Roger Gustafsson berättar sakligt utan att låta bitter. Han påpekar gång på gång att det nu fungerar väldigt bra.

– Benjamin är nog den första akademispelare som uppmärksammas på det här sättet. Men det kommer flera. Och nu pratas det om den egna akademin precis som de gör i Frölunda och Sävehof. Från ordföranden och ut i organisationen. Så har det inte alltid varit, men så är det nu. Det är jag väldigt tacksam för, säger han.

– Dessutom ser vår tränare Poya Asbaghi ungdomarna och vill jobba med dem.

IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi. Foto: PER DANIELSSON / TT

”Vi kan ha världens bästa akademi”

Det är genom akademin som Gustafsson anser att Blåvitt kan ta sig till toppen.

– Ska man få in de pengar som måste in handlar det om fotbollen. Man behöver spela bra fotboll och vinna. Det kan öka intresset från publik, sponsorer och köpstarka klubbar, säger han.

Men är det verkligen realistiskt att IFK Göteborg ska kunna konkurrera i Europatoppen och gå till ett nytt gruppspel i Champions League?

– Korta stunder kan man sticka upp, men det är svårt över en längre tid. Däremot kan du ha Europas eller världens bästa akademi, akademin kan ligga på en högre nivå än A-laget. Och når du dit kan det hända saker, svarar han.

Efter 50 år som fotbollsledare, varav de senaste 36 som anställd i Blåvitt, har Roger Gustafsson kvar sina drömmar och visioner.

Och han finns ofta med på planen när spelare från fem till 13 år kommer till Kviberg från andra klubbar för att träna extra.

– Vi jobbar med Göteborgs universitet för att skapa och utveckla en träningsmodell som ligger i yttersta framkant. Jag får ju tänka på hur det ser ut när dagens femåringar kanske ska spela i A-laget om 15 år eller tioåringarna om tio. Hur ser fotbollen ut då? Jag får jobba framåt. Det är intressant, säger Roger Gustafsson.



LÄS MER: Roger Gustafsson tvingas bort av Blåvitt



LÄS MER: Blåvitt slår tillbaka efter kritiken



LÄS MER: Akademipriset för Blåvitt: 100 miljoner

LÄS MER: Här är Västsveriges 10 största talanger