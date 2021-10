Stormar av planen i ilska: ”Över gränsen”

Det heta toppmötet mellan IFK Norrköping och IF Elfsborg har varit väldigt händelserikt.

Jeppe Okkels satte ledningmålet redan efter 13 minuter.

Hemmalaget kvitterade via ett snyggt skott av Carl Björk i den 19:e minuten. Bara tre minuter senare tog Elfsborg ledningen återigen via Per Frick.

Trots den tidiga målfesten var något annat som stal uppmärksamheten.

Simon Strand hade tagit ett gult kort i en duell i minut 16. Och i minut 32 hamnade Strand i fokus igen, när han drog ner Abdulrazak Ishaq.

Utvisad – slog till kamera

Efter att domaren diskuterade en stund med den assisterande domaren tog han upp det gula kortet och visade sedan ut Strand.

På vägen ut till spelartunneln slog Strand sedan till kameran och kameramannen tappade balansen i sin stol och tappade sin kamera som konsekvens.

– Det var en fruktansvärt irriterad Simon Strand som blev utvisad och på vägen ut slår han till kameran som vi har mellan bänkarna, säger reportern Diljen Otlu i Discovery Plus.

– Det rinner helt enkelt över. Även Elfsborgsbänken är väldigt arg men ingen tog det över gränsen som han gjorde.

Experten: ”Troligtvis en match extra avstängning”

Discovery plus-studion var i kontakt med den före detta domaren Jonas Eriksson som svarade om Strand kan få längre avstängning. Enligt honom var det en provokation och att det troligtvis blir en match extra avstängning.

– Vi får hoppas att det inte blir så, men vi får se vad de beslutar, säger tränaren Jimmie Thelin i Discovery Plus.

Malmö FF:s Anders Christiansen blev tidigare i år avstängd i en match efter att ha kastat en stol i frustration efter en förlust mot Hammarby.

I den andra halvleken gjorde Linus Wahlqvist och Samuel Adegbenro mål och säkrade vinsten till hemmalaget.

Även Frederik Holst tog sitt andra gula kort och blev utvisad.

Matchen slutade 3-2 till IFK Norrköping

