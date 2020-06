”En ettrig spelare – som är jobbig att ställas mot”

MÅLVAKTER

August Strömberg Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

1 August Strömberg (Sverige)

28 år, 193 cm. Moderklubb: Qviding Fif. Kom från: Gefle IF 2019. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 30 (30 från start), 12 hållna nollor. Kontrakt till: 2021.

”En av superettans bästa målvakter i fjol med tolv hållna nollor. Lång, duktig i luftrummet och bra på linjen.”

30 Stojan Lukic NY! (Sverige)

40 år, 192 cm. Moderklubb: IF Leikin. Kom från: Örgryte IS 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 1 (1 från start), 1 hållen nolla. Kontrakt till: 2020.

”Målvakt med lång karriär och som ska tillföra erfarenhet i Varberg. Har haft snålt med speltid de senaste säsongerna men konkurrerar om en startplats.”

FÖRSVARARE

Joakim Lindner Foto: LINE SKAUGRUD LANDEVIK / BILDBYRÅN

18 Joakim Lindner (Sverige)

29 år, 193 cm. Moderklubb: IF Bromma­pojkarna. Kom från: Östers IF 2015. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 28 (27 från start), 1 mål + 1 assist. Kontrakt till: 2021.

”Mittfältare som skolats om till back. Lagkapten med allsvensk erfarenhet från spel i Brommapojkarna. En av Varbergs viktigaste spelare.”

3 Hampus Zackrisson (Sverige)

25 år, 189 cm. Moderklubb: Skene IF. Kom från: Degerfors IF 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 26 (22 från start), 0 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2021.

”Hårdför försvarare med en viktig roll i lagets trebackslinje. Två allsvenska matcher med Blåvitt i bagaget.”

4 Jesper Modig (Sverige)

25 år, 180 cm. Moderklubb: IFK Simrishamn. Kom från: Kristianstad FC 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 20 (18 från start), 1 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2020+1.

”Har utvecklats enormt i klubben. En spelskicklig försvarare med en fin passningsfot. Är en ledartyp på planen. Slåss om en startplats i backlinjen.”

14 Adama Fofana (Elfenbenskusten)

20 år, 170 cm. Moderklubb: Right to Dream Academy. Kom från: Right to Dream Academy 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 10 (4 från start), 2 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2021.

”En publikfavorit i klubben – men ett skadehelvete i fjol hindrade honom från att blomma ut. Vänsterspringare med bra teknik.”

23 Anton Liljenbäck (Sverige)

25 år, 183 cm. Moderklubb: Kinna IF. Kom från: Jönköpings Södra IF 2019. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 9 (9 från start), 1 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2024.

”Drog korsbandet 2018 och gick till Varberg sommaren 2019. Hann med att några matcher på hösten. Tänkt som startspelare i år och är en tuff mittback.”

2 Jon Birkfeldt NY! (Sverige)

24 år, 183 cm. Moderklubb: Eskilsminne IF. Kom från: IK Frej Täby 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 20 (20 från start), 0 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2023.

”Bra huvudspelare med en fin högerfot. Kommer närmast från IK Frej Täby i superettan. Konkurrerar om en startplats.”

5 Sebastian Möller (Sverige)

26 år, 181 cm. Moderklubb: IF Böljan. Kom från: Gais 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 23 (6 från start), 0 mål + 1 assist. Kontrakt till: 2021.

”Kan spela mittback men också wingback. En viktig rotationsspelare i fjol som kommer bli nyttig även i år. En lagspelare.”

MITTFÄLTARE

Keanin Ayer Foto: BILDBYRÅN

42 Keanin Ayer (Sydafrika)

20 år, 171 cm. Moderklubb: Right to Dream Academy. Kom från: Right to Dream Academy 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 29 (26 från start), 2 mål + 3 assist. Kontrakt till: 2021.

”Succéspelaren som var en av lagets bästa i fjol. Hade allsvenskt intresse under hösten och har det fortfarande. En nyckelspelare.”

7 Robin Tranberg NY! (Sverige)

27 år, 186 cm. Moderklubb: Haninge SK. Kom från: Dalkurd 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 23 (23 från start), 2 mål + 2 assist. Kontrakt till: 2022.

”Bra värvning av nykomlingen. Har flera säsongers erfarenhet av allsvenskan och tillför rutin i ett ungt Varberg. Kan även spela i backlinjen.”

8 Albert Ejupi (Sverige)

27 år, 191 cm. Moderklubb: Kristianstads FF. Kom från: Kristianstad FC 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 29 (28 från start), 3 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2020.

”Stor mittfältare som var viktig för Varberg i fjol. En duellvinnare på mittfältet.”

10 Monday Samuel NY! (Nigeria)

26 år, 174 cm. Moderklubb: ABS FC. Kom från: Thanh Hoa FC 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 7 (5 från start), 0 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2021.

”Allsvensk erfarenhet med Östersund och Helsingborg. Spenderat senaste åren i Vietnam och Israel. Tänkt att ersätta Robin Book med sin teknik och snabbhet.”

6 Albin Winbo NY! (Sverige)

22 år, 182 cm. Moderklubb: Varbergs Gif. Kom från: Tvååkers IF 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 28 (26 från start), 6 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2021.

”Ung mittfältare som värvats in från Tvååker. Playmaker med sex mål i fjol. Kan skolas om till wingback.”

15 Edwin Condrup (Sverige)

21 år, 188 cm. Moderklubb: IK Wormo. Kom från: Lunds BK 2019. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 0. Kontrakt till: 2020.

”Ung mittfältare som inte fick någon speltid i fjol. Kan även användas som mittback. En reslig och fysisk spelare.”

16 Alexander Johansson NY! (Sverige)

24 år, 189 cm. Moderklubb: Arvidstorps IK. Kom från: Tvååkers IF 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 27 (24 från start), 9 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2021.

”Offensiv mittfältare som hämtats från Tvååker, där han stod för nio mål. Snabb och bra med boll. Kan slåss om en startplats.”

19 Gustav Norlin NY! (Sverige)

23 år, 182 cm. Moderklubb: IF Heimer. Kom från: Skövde AIK 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 29 (29 från start), 6 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2021.

”Nyförvärv från Skövde AIK i division 1. En offensiv mittfältare med hög spelförståelse.”

21 Luke Le Roux NY! (Sydafrika)

20 år, 180 cm. Moderklubb: Ikapa Sporting FC. Kom från: SuperSport United 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: Ingen uppgift. Kontrakt till: 2023.

”Har skrivit ett fyra år långt avtal med Bois. Landslagsman på ungdomsnivå för Syd­afrika, som han representerade i U20-VM i Polen förra året.”

27 Tashreeq Matthews NY! (Sydafrika)

19 år, 175 cm. Moderklubb: Ajax Cape Town. Kom från: Borussia Dortmund II 2020. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol (i Helsingborg, utlånad): 2 (0 från start), 0 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2022.

”Utlånad till Helsingborg i fjol från tyska giganten Borussia Dortmund. Ytter med fart. En intressant spelare med hög högstanivå.”

28 Erion Sadiku (Sverige)

18 år, 185 cm. Moderklubb: Egen produkt. Kom från: Varbergs U19 2017. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 10 (2 från start), 0 mål + 1 assist. Kontrakt till: 2022.

”Talangfull mittfältare med två starter i fjol. Blott 18 år. Teknisk mittfältare som är med och lär och kan förvänta sig inhopp.”

ANFALLARE

Astrit Seljmani Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

9 Astrit Seljmani (Sverige)

23 år, 184 cm. Moderklubb: Kulladals FF. Kom från: Torns IF 2019. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 27 (27 från start), 15 mål + 4 assist. Kontrakt till: 2021.

”Klubbens skyttekung i fjol med 15 mål i superettan. En ettrig anfallare som är jobbig att möta. Besitter en fin teknik och är placeringssäker. En komplett anfallare.”

30 Daniel Krezic (Nordmakedonien)

24 år, 186 cm. Moderklubb: BK Häcken. Kom från: IK Oddevold 2018. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 28 (24 från start), 4 mål + 4 assist. Kontrakt till: 2021.

”Snabb spelare som fick spela yttermitt­fältare i fjol. Kan förvänta sig att ta steget upp och bilda anfallspar med Seljmani. Bra skott och gillar att utmana.”

25 Alibek Aliev (Sverige)

23 år, 190 cm. Moderklubb: Vänersborgs FK. Kom från: Örgryte IS 2019. A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: 6 (2 från start), 1 mål + 0 assist. Kontrakt till: 2020.

”Varit runt en del i superettan men får nu spela allsvenskt. Några inhopp i fjol, men det blir nog inte fler inhopp i år. En kraftfull anfallare.”

26 Sebastian Nanasi NY! (Sverige)

18 år, 174 cm. Moderklubb: Malmö FF. Kom från: Malmö FF 2020 (utlånad). A-landskamper: 0. Seriematcher i fjol: Ingen uppgift. Kontrakt till: 2021.

”Återförenas med Joakim Persson efter tiden i Kristianstad FC. En målfarlig anfallare, färsk i MFF:s trupp, som nu lånas ut. Bedöms ha hög potential.”

ÖVRIGA SPELARE

Nils Bertilsson (Sverige) 18 år, fs

Hampus Danielsson (Sverige) 18 år, fs

Liam Munther (Sverige) 19 år, mf

André Boman (Sverige) 18 år, mf

Rasmus Cronvall (Sverige) 18 år, af

Truppen är preliminär – reservation för ändringar efter den 2 juni 2020. Spelarnas ålder är per den 10 juni 2020.

SPELARFÖRLUSTER

Matthew Pyzdrowski, mv, slutat

Jakob Bergman, fs, Umeå FC

Tobias Carlsson, fs, BK Häcken

Philip Ljung, fs, Ängelholm (utlånad)

Robin Book, mf, Örebro

Nahom Girmai Netabay, mf, Sirius

Rebin Asaad, mf, ny klubb ej klar

William Kvist, mf, Landskrona (utlånad)

Axel Olsson, mf, Ängelholm

Axel Pettersson, mf, Ljungskile (utlånad)

Erik Zetterberg, mf, FC Edmonton

Perparim Beqaj, af, Jönköpings Södra