”Helt jävla horribelt - det är under all kritik”

Per Frick hittade nätet redan i försat minuten.

Foto: Discovery Plus

Elfsborg tappade en 2-0-ledning till en 3-2-förlust mot Halmstad.

Efter matchen var kaptenen Johan Larsson upprörd.

– Det är helt jävla horribelt, under all kritik, säger Larsson i Disscovery Plus.