Elfsborg säkrar en plats i Europaspel

Elfsborg klev in i bortamötet mot Sirius med 49 poäng och kunde vid en seger chansen att säkra spel i Europa.

Samtidigt var det på förhand öppet race mellan Djurgården och Häcken - båda på 45 poäng - om tredjeplatsen.

Elfsborg klara för europaspel

I Uppsala tog Sirius ledningen redan i den sjunde minuten då Stefano Vecchia gjorde sitt tolfte mål för säsongen när han nickade in Elias Anderssons hörna. Men i början av den andra kvitterade Boråslaget genom Rasmus Alm och matchen slutade 1-1.

Krysset innebär att Elfsborg som sämst blir trea och är klara för spel i europa, men fortfarande kan tappa andraplatsen till BK Häcken.

Djurgården kvar på 45 poäng

I Hällevik gav Jacob Bergström Mjällby ledningen efter en kvart och Djurgården såg då ut att tappa greppet om europaplatserna. Magnus Eriksson kom in i paus och han hann bara vara på plats i tio minuter innan han stötte in kvitteringsbollen.

Men Mjällby skulle visa varför man just nu är allsvenskans formstarkaste lag då Moses Ogbu curlade in ledningsmålet via stolpen till 2-1 i den 64:e minuten.

Djurgården pressade på och hade flera bra målchanser men Mjällby stod emot och tog sin fjärde raka seger.

– Vi ville ha tre poäng i dag men det gick inte och vi grämer oss enormt. Jag tycker att vi förtjänar det men det får vi inga poäng för utan det gäller att ta dem där ute, säger Magnus Eriksson i Dplay.

Häcken i förarsätet

Dagens vinnare blev i stället BK Häcken efter att Ahmed Yasin missat en straff tidigt kunde laget tillslut ändå vinna klart med 3-0 hemma mot Örebro.

Häcken bjöd på tre mål i första halvlek där Leo Bengtssons 2-0 mål var en riktig delikatess.

Bengtsson fick bollen långt ute till vänster tog en löpning in mot straffområdeslinjen, fintade och i steget drog in bollen i det bortre krysset.

Avgörs i sista omgången

Häcken går nu om Djurgården och befinner sig på en tredjeplats med 48 poäng jämfört med Djurgårdens 45. Dessutom har man nu givit sig själv chansen att snuva Elfsborg på andraplatsen.

Det och vem som tar den sista europaplatsen kommer nu att avgöras i den sista omgången.

Även Norrköping som under måndagen möter Hammarby har chans att nå Europa. Vid seger mot Hammarby har Norrköping 46 poäng och kan då vid seger mot Helsingborg i sista omgången knipa tredjeplatsen med 49 poäng.

Häcken avslutar allsvenskan med att möta Kalmar borta. Djurgården tar emot Varberg hemma och Elfsborg ställs mot AIK hemma på Borås arena.