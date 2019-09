Elfsborg fick göra en ändring i laget med kort varsel inför matchen mot Eskilstuna.

Målvakten och lagkaptenen Kevin Stuhr Ellegaard tvingades lämna återbud på grund av magsjuka och ersattes av den allsvenske debutanten Tim Rönning.

Ett mål värt att minnas

En annan förändring gentemot startelvan före landslagsuppehållet var att Rasmus Alm var skadad och ersattes av Jonathan Levi.

Han är inlånad från norska Rosenborg och öppnade starkt i våras. Men redan efter några matcher började han få ont i ljumsken.

Det har hämmat honom under träningarna och har även hindrat honom från att spela matcher.

Men fem minuter in i den andra halvleken kom läget för målet som både Jonathan Levi och de andra på och runt planen kommer att minnas.

”Räddade en del av smärtan”

Bollen kom från vikarierande lagkaptenen Samuel Holmén. Levi fick den i fart och tog några steg innan han tryckte till från drygt 20 meter.

Olle Söderberg i hemmamålet sträckte sig i sin fulla längd, men var chanslös när bollen gick in precis i krysset.

– Jag fick ont. Men att den gick i krysset räddade en del av smärtan. Det var kul att den gick in, säger Levi till C More.

Men hans mål blev inte matchens sista.

En hands på Elfsborgs mittback Alejandro Portillo gav AFC en straff. Kadir Hodzic satte den säkert vid Tim Rönnings vänstra stolpe.

Portillo fick sin revansch

Men Portillo fick sin revansch. När inhoppande Simon Lundevall slog en hörna i den 82:a minuten fick mittbacken stå tämligen fri och nicka in kvitteringen och fixa en poäng till Elfsborg.

Boråsarna ligger kvar på åttonde plats, men nöjer sig inte med det. Direkt efter slutsignalen lovade Jonathan Levi lagets supportrar att det inte är över.

– Vi skulle haft tre poäng i dag. Vi blickar uppåt. Göteborgarna ovanför får akta sig, vi ska jag dom, säger han till C More.