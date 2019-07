IFK Göteborg har sålt Benjamin Nygren och även fått Patrik Karlsson Lagemyr skadad. Men en spelare som var tillbaka i hemmamatchen mot Gif Sundsvall var veteranen Sebastian Eriksson. Det var hans första start i årets allsvenska. Och visst skulle han göra avtryck direkt.

”Lite som en saga”

Och efter en jämn inledning på matchen fick IFK Göteborg en frispark en bra bit utanför straffområdet. Vänsterbacken Victor Wernersson slog frisparken med precision och prickade Sebastian Erikssons huvud som nickade in ledningsmålet för hemmalaget.

– Han är tillbaka i blåvitt efter en evighet, och vad gör han? Jo, han gör mål. Det är lite som en saga. En spelare som varit nere i källaren och mått dåligt då han vill tillbaka. Och komma in på det viset, vem har skrivit det där?, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More.

Matchen pågår