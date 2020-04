Jörgen Lennartsson har skaffat sig en ny vardag under coronakrisen. Foto: ADAM IHSE/TT/NYHETSBYRÅN

Jörgen Lennartsson är van vid att kunna välja och vraka i det stora fotbollsutbud som normalt finns.

Träningar och matcher med de egna lag han haft (U21-landslaget, Häcken, Stabaek, Elfsborg, IFK Göteborg, Lilleström) har han varvat med livematcher på olika nivåer.

Tänkte komma i gång till hösten

Plus att han är storkonsument av fotboll som levereras av storlagen inom världsfotbollen genom tv-rutan.

Men nu är allt dött.

– Jag kan erkänna att där finns en viss abstinens. Jag är väldigt tacksam mot Viasats satsning på Premier League retro som de kör nu. Det är kul att se hur det var på den tiden. De sändningarna håller världsklass, säger han.

I början av december fick Jörgen Lennartsson sluta i norska Lilleström, som då stod inför ett kval för att hålla sig kvar i högsta serien.

Lennartsson hade då ett år kvar på kontraktet och kände därför att han i lugn och ro kunde avvakta och se vad som hände.

– Min tanke var att inte ta något lag under våren utan tidigast komma i gång som tränare igen till hösten, säger han.

Skulle scouta för Danmark

Precis som när Lennartsson fick lämna Elfsborg och IFK Göteborg med återstående tid kvar på kontraktet bestämde han sig för att använda sin lediga tid till andra saker.

– Jag fick en väldigt bra relation med Åge Hareide och hans gäng i det danska landslaget när jag hjälpte dem under VM i Ryssland för två år sedan. Tanken var att jag under en fyramånadersperiod skulle scouta för dem inför och under EM. Jag hade en massa spännande resor inbokade, bland annat, berättar Jörgen Lennartsson.

Det uppdraget försvann när EM sköts upp till nästa år.

Men han hade också en del annat inbokat.

– Som fotbollstränare kommer man ofta i kontakt med klubbarnas nätverk och företag de samarbetar med. Jag har jobbat en del med föreläsningar, ledarskap, teambuilding, kommunikation och den typen av ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Där hade jag en del spännande grejer på gång. Tre jobb var inbokade, men det fanns fler i pipelinen. Där fanns även en del andra idéer som blev avbrutna när allt ställdes in, säger han.

Studerade Glasgow Rangers

När coronan slog till hade Jörgen Lennartsson dock hunnit med lite annat.

– Jag var bland annat i England några gånger och såg bra fotbollsmatcher och så var jag en vecka hos Glasgow Rangers och hälsade på Steven Gerrard och följde deras verksamhet, säger han.

Jörgen Lennartsson på bänken under tiden som tränare i Elfsborg. Foto: JAN WIRIDEN / GT/EXPRESSEN

När coronan började smitta allt fler och spreds över Europa och världen följde Jörgen Lennartsson, som så många andra, noga det som hände.

– I början följde jag så klart nyheterna hur det utvecklades. Men om man håller på och följer corona hela tiden blir man galen till slut. Nu väljer jag Aktuellt eller Rapport, ser aldrig båda samma kväll. Den psykiska ohälsan när vi matas med så mycket negativ information kan bli farlig, säger han.

”En hemsk sjukdom”

Lennartsson är noga med att påpeka att han tar corona på största allvar, men att oron inte får uppta all tid.

– Det är en hemsk sjukdom. Och jag beklagar alla som drabbas och deras anhöriga. Dessutom är det ju många som drabbas på andra sätt då de exempelvis blir av med jobbet. Men även coronakrisen har två sidor. Nånstans gäller det att plocka upp den andra sidan, utnyttja möjligheterna att göra sådant vi inte gör annars, säger han.

Jörgen Lennartsson har skapat en ny vardag när corona nu har satt stopp för det vanliga livet. Bland annat innehåller den mer umgänge med familjen hemma i Göteborg – hustrun Cecilia och barnen Tove, 19, och Hannes, 17.

– Den kontrasten är oerhört stor, men det är en positiv kontrast. När jag tränade Lilleström bodde jag i Oslo och såg dom bara en gång i månaden. Eftersom båda går i gymnasiet och pluggar hemma är vi nu tillsammans 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, säger han.

Skjutsar sonen till Blåvitt

Kan det inte vara svårt att plötsligt ha så mycket tid inomhus tillsammans med två barn i övre tonåren?

– Det funkar bra. Det är en fascinerande och lärorik tid, svarar han.

Den professionelle fotbollstränaren har också fått en speciell uppgift tillsammans med sonen Hannes.

– Jag har blivit chaufför till min son, som spelar i Blåvitts U19-lag. Jag skjutsar till och hämtar från träningarna, berättar Jörgen Lennartsson.

När det rycker i fotbolls- och idrottstarmen är nostalgi receptet. Gärna gamla stormatcher i fotboll, men där finns även andra godbitar som tränaren uppskattar.

– SVT har lagt ut årskrönikorna, dom är jävligt goa att kolla på. Sen finns det bra dokumentärer med Ingemar Stenmark och andra. Dessutom ser jag gärna ledarskapsdokumentärer om spännande människor, säger han.

Pratar med andra tränare

Men det blir också en del telefonsamtal som han normalt inte hinner med på samma sätt.

– Jag pratar en del med andra fotbollstränare. Jag snackade nyligen med Tommy Söderberg. Det blev väl inte två timmar, men säkert en och en halv, säger Jörgen Lennartsson med ett skratt.

Han pratar om variation som nyckelordet i coronatider. Att växla mellan att ta promenader, umgås med familjen, läsa en bok, se retrofotboll...

– Jag vill ha ett brett spektrum. Det är viktigt för mig, viktigt för att jag ska må bra. Jag behöver balans i tillvaron. Och jag är väldigt tacksam för att jag fortfarande kan åka ner till stan och ta en lunch på en uteservering på Avenyn med en kompis eller tränarkollega, sådana jag inte hinner träffa så mycket annars, säger han och lägger till:

– Naturligtvis håller vi avstånd och följer de regler och rekommendationer som gäller. Men jag uppskattar verkligen att vi, till skillnad från många andra, fortfarande kan träffas.

Siktar mot 2021

Ingen vet när coronaepedemin anses tillräckligt dämpad för att fotbollen ska komma i gång igen.

– Det finns en morgondag. Planen var att komma i gång med ett nytt lag efter EM. Samtidigt vet man inte i fotboll, saker och ting kan gå väldigt fort. Men som läget är nu kommer inte så mycket att hända på tränarmarknaden förrän 2021, säger Jörgen Lennartsson.