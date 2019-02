Bravida arena var utsåld då IFK Göteborg och Gais drabbade samman i det första derbyt på sju år.

Men gruppspelsmatchen i Svenska cupen, som inleddes som en fest, slutade med svarta rubriker.

Tretton sekunder in på den andra halvleken sköt Blåvitt-supportrar in mängder av raketer och knallskott på planen. Spelarna rusade av mattan och in i omklädningsrummet och Gais målvakt Marko Johansson tog sig för ena örat.

IFK Göteborgs lagkapten: ”Oerhört tråkigt”

Domarteamet stängde in sig i ett mötesrum tillsammans med representanter från klubbarna och polisen och efter en dryg timmes tystnad kom beskedet:

Matchen kommer inte spelas klart under måndagskvällen då spelarnas säkerhet inte kunde garanteras. Matchdelegaten Niklas Bengtsson bekräftade kort därefter att målvakten Marko Johansson fått nedsatt hörsel efter att ett knallskott exploderat i närheten av honom.

IFK Göteborgs lagkapten Sebastian Ohlsson är besviken efter beslutet.

– Det är oerhört tråkigt. Det ska inte få hända. Att vi inte får spela klart en fotbollsmatch är beklagligt, säger han.

Han berättar att spelarna inte fick mer information än den som kommunicerades ut till publiken. Under tiden försökte han hålla sig varm – inställd på att matchen skulle återupptas.

– Det kom olika besked hela tiden. Först fem minuter. Sen kom det fem minuter igen. Man stoppade i sig något koffeinpiller när man trodde matchen skulle börja igen, säger han.

”Det förstör för alla andra”

Ohlsson är besviken på fansen som fyrade av pyrotekniken som tvingade matchen att skjutas upp.

– Det förstör för alla andra. För alla som vill spela fotboll, för alla som vill titta på fotboll. Det förstör för varumärket. Det är en sak med bengaler kanske – de försvinner och då kan man sätta i gång matchen. Men det ska inte behöva avbrytas, säger han.

IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson:

– Jag tycker att det är sjukt tråkigt att vi sitter här nu och pratar om såna här saker. Det här får konsekvenser, både på kort sikt men även på lång sikt och det ska man ha med sig. Vi har haft upplevelser tidigare, mot Malmö där man också avbröt matchen. Jag tycker att det är så tråkigt, säger han.

Klubbdirektören menar att det var en liten grupp av IFK Göteborgs fans som förstör för alla andra.

– Vi har ett fantastiskt förhållande till våra fans och hoppas att de ska fortsätta stödja oss även i år. Det är ett fåtal, en gruppering, som har fattat beslutet att göra så här i den här matchen. Jag tycker det är tråkigt att man inte förstår vad det här får för konsekvenser. Det är förbannat trist. Det är inte acceptabelt, säger han.

Hur är det möjligt att smuggla in den här typen av pyroteknik på en fotbollsarena?

– Vi har fått vissa indikationer på hur det har gått till och vi kommer göra allt för att ta reda på hur det har skett. Vi måste ställa folk till svars för sina handlingar och det hoppas vi att vi kan göra.

Vad får det här för konsekvenser för IFK Göteborg?

– Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt för alla våra supportrar. Det är klart att det inte är bra reklam för klubben om man tvingas avbryta en match på det här sättet. Sedan ska man komma ihåg att det inte sker ofta.

Kommer publiken att få pengarna tillbaka?

– Den frågan kan vi inte svara på så här tätt inpå matchen.

Enligt matchdelegaten kommer matchen att spelas under tisdagen inför tomma läktare.

– Vi får försöka vara professionella och försöka ladda om. Man får ta det därifrån. Det finns inget annat vi kan göra, säger Sebastian Ohlsson.

