Elfsborg tackade av Jon Jönsson, Kevin Stuhr-Ellegard och Stefan Ishizaki som samtliga gjorde sina tre sista framträdanden på Borås Arena.

Och det kan firas i Borås efter måndagskvällens möte med IFK Göteborg.

Elfsborg vann med 2-0 och tog sin första seger mot Blåvitt sedan i maj 2012.

Rasmus Alm inledde målskyttet i den första halvleken efter att ha iscensatt en blixtrande omställning. Per Frick sköt, Giannis Anestis räddade ut bollen till en ren Alm som rakade in sitt första allsvenska mål.

– Tänkte först gå själv men såg Frick på högerkanten. Det var bara att löpa, jag visste att han skulle slå in den till mig eller skjuta själv. Det blev perfekt, bara för mig att tacka och ta emot, säger Alm till C More i paus.

Elfsborg slog blekt Blåvitt

Andra halvlek var fem minuter gammal när Elfsborg slog till på en ny omställning.

Alhassan Yusuf spelade fel och bollen letade sig till slut vidare till stekhete Jesper Karlsson som distinkt placerade in 2-0.

Elfsborg var sedan närmare 3-0 än IFK Göteborg en reducering. Giorgi Kharaishvili hade farligaste bortachansen när han sköt ett skott med vänsterfoten som Tim Rönning lyckades ta hand om sin egen retur på. Emil Holm hade också en nick på stopptid som Rönning tippade till hörna.

– Vi hade en bra gameplan och när vi tog ledningen försökte vi bevaka den och gå på kontringar. Den här matchen betyder extra mycket för oss, säger Elfsborgs lagkapten Per Frick till C More.

IFK Göteborg har nu spelat elva raka halvlekar utan att göra mål och har fyra förluster och en oavgjord på sina fem senaste matcher.

Saknar självförtroende

Senaste målet kom i första halvlek mot Sirius den 21 september.

– Vi är besvikna att vi förlorar, men innan 2-0-målet gör vi saker bra. Det är vi som har trycket i första, även om Elfsborg är extremt vassa i kontringsspelet. Det tidiga 2-0-målet i andra dödar oss mer mentalt än vad vi ville att det skulle göra. Självförtroendet i sista tredjedelen lämnar en del i övrigt att önska tyvärr, säger IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi.

På lördag avslutar IFK Göteborg serien hemma mot Östersund medan Elfsborg reser till Helsingborg för möte med HIF.

– Vi har gjort en fantastisk säsong och vi måste avsluta den med en seger nu, säger Asbaghi.

Elfsborg har nu fem raka matcher utan förlust och fått ordning på spelet under hösten.

– Vi är inne i en bra trend och vill fortsätta så säsongen ut. En passionerad match för oss då vi också tackade av tre klubbikoner, säger tränaren Jimmy Thelin.