Att matchen var oerhört viktig för båda lagen rådde det inga tvivel om – Blåvitt låg på kvalplats med sex poäng ner till Örebro som nästjumbo.

Samtidigt välkomnades Blåvitt tillbaka på Gamla Ullevi med ett imponerande tifo, något som definitivt lyfte Blåvitt-spelarna och bidrog till deras dominans tidigt. Blåvitt tryckte tillbaka Örebro från start – och i princip belägrade deras straffområde.

Trots att Örebro knappt fick låna bollen under den första halvleken hade dock Blåvitt svårt att komma till några klara målchanser.

Marcus Berg kom närmast när han prickade stolpen.

Det skulle krävas ett drömmål på en frispark från Oscar Wendt för att bryta dödläget. Försvararen borrade in frisparken i bortre krysset strax innan halvtidsvilan.

Berg: ”Det är skönt som fan”

Marcus Lantz gjorde ett dubbelbyte inför den andra halvleken för att försöka väcka sitt lag.

Det gav dock ingen nämnvärd effekt, utan det var närmare ett 2-0-mål än ett kvitteringsmål.

Och det såg ut som att Hosam Aiesh skulle utöka Blåvitts ledning när han spelades fri av Marcus Berg i straffområdet. Men skottet blev alldeles för svagt och målvakten kunde styra undan.

För Blåvitts del var det oroväckande att man sent i den andra halvleken ännu inte lyckats stänga matchen, med tanke på det kraftiga spelövertaget. Örebro lyckades också vaska fram några halvchanser som satte lite skräck i Blåvitt.

Men det skulle inte få stoppa Blåvitt från att få fira när de var tillbaka på Gamla Ullevi. Oscar Wendt slog till igen på övertid i den andra halvleken och fastställde slutresultatet till 2–0.

– Det är skönt som fan. Andra halvleken får inte riktigt grepp på, vi kanske blir lite rädda. Det är tufft. Vi får inga enkla poäng. Nu ska vi köra all in i varje jävla match, säger Marcus Berg i Discovery Plus.

