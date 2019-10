Det började trögt för Djurgården i mötet med IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Redan efter sex minuter hade Lasse Vibe en boll i nät för hemmalaget, men målet dömdes bort för offside – något som dock såg ut att vara felaktigt.

– Det är inte offside, säger experten Hasse Backe i C More.

Blåvitt styrde det mesta av spelet i första halvlek, och hotade gång på gång i Djurgårdens straffområde.

– Det är väldigt förvånande, de är inte i närheten av IFK Göteborg i dag. Det är inte det här Djurgården vi sett under 28 omgångar, sa experten Alexander Axén i C More.

Men det var ett annat Djurgården som kom ut i den andra halvleken – där Jonathan Ring var nära att spräcka målnollan direkt.

Djurgården vann mot IFK Göteborg

Giorgi Kharaishvili ropade på straff efter en duell med Jacob Une Larsson i mitten av den andra halvleken, men domaren valde att fria. Reprisbilderna visade dock att Une Larsson tydligt kapat Kharaishvili i straffområdet.

– Det är solklart straff, säger experten Anders Andersson.

I den 70:e minuten skarvade Marcus Danielson fram ett hörninlägg till en omarkerad Buya Turay – som inte gjorde några misstag och kliniskt skickade in bollen i mål.

Även vid den situationen stod ett domslut stod i fokus. Djurgården fick med sig hörnan efter att Buya Turay såg ut att ha stått offside.

– Det borde ha varit avblåst innan, säger Anders Andersson.

Matchen slutade 1-0. Djurgården seglar i och med segern upp i ensam serieledning, och ligger nu tre poäng före Hammarby, som står på samma poäng som Malmö FF och AIK. Djurgården har alltså SM-guldet i egna händer med två omgångar kvar.

”Lite kompetens kanske man kan få fram”

– Det är så jävla tråkigt att prata om domarna, jag burkar försvara dem. Alla gör misstag… Men det ska inte vara så svårt att se att Turay är två meter offside och att Giorgi inte får straffen med sig. Det är givetvis matchavgörande. Att han sedan lyckas ge Toko hjärnskakning också… de sprang ihop, typ. Det är surt att gnälla på domarna, men vi ska vinna oavsett hur dåliga domarna är, säger August Erlingmark efter matchen.

Sebastian Eriksson:

– Efter varje match i allsvenskan står det massa skit om domarna i tidningen, det räcker att säga så. Jag behöver inte säga mer.

– Typiskt ett lag som är med i toppen att få med sig sådana grejer. Jag förstår inte hur man kan missa så många saker som blir matchavgörande. Jag vet inte hur jag ska förklara det mer.

Är du för VAR?

– Nej, men lite kompetens kanske man kan få fram i alla fall, på riktigt.

Kan det vara läge att plocka in utländska domare som komplement?

– Nej, det är ingen jävel som vill komma hit, säger Eriksson med ett garv.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand slår tillbaka mot kritiken.

– Man kanske ska lära sig försvara på hörnor innan man börjar snacka om offside innan hörnan. Det tycker jag bara är lågt. Vi har fått en straff med oss i år, så vi har inte direkt varit gynnade i år. Vi gör mål för att vi är ett bra lag.

Domaren Kristoffer Karlsson i C More.

– Det är katastrof så klart, ingen bra känsla alls. Jag var snabbt inne i duschen i besvikelse. Jag vet efter alla mina år i allsvenskan att misstag händer tyvärr, men det ursäktar verkligen ingenting.

– Det är svåra, tajta beslut för mina kolleger. Med de här linjerna ser man svart på vitt att det är fel beslut. Jag är den förste att ställa mig bakom att införa VAR.

GULDSTRIDEN Tabellen just nu 1. Djurgården 62 poäng (+31) 2. Hammarby 59 poäng (+33) 3. Malmö FF 59 poäng (+33) 4. AIK 59 poäng (+24) Återstående matcher för lagen som gör upp i toppen Östersund-Hammarby 27/10 Djurgården-ÖSK 28/10 MFF-AIK 28/10 Hammarby-Häcken 2/11 ÖFK-MFF 2/11 AIK-Sundsvall 2/11 IFK Norrköping-Djurgården 2/11 Visa mer Visa mindre