Blåvitts vägskäl: Därför kan jargongen vara farlig

Hur långt sträcker sig ett långsiktigt perspektiv?

Jag vet inte, men jag vet att det finns få saker som är enklare att prata om och svårare att praktisera än långsiktighet i fotboll.

Långsiktighet är jättebra, eller hur? Man ska vara långsiktig. Det är vi väl rörande överens om. Man ska planera, man ska hushålla och vara tålmodig, man ska ta hänsyn till det komplexa i att få en fotbollsklubb på rätt köl, inte vråla ”AVGÅ!” så fort det blir 0-3, för man kan ju inte vara som den där Hammarby-supportern i det där Youtube-klippet som är så himla roligt. Man ska ge saker tid – tills det är dags att inte göra det.

Tills det är dags att börja ta poäng. Dags att sparka, köpa, sälja, bänka, börja spela på ett annat sätt. Tills det är dags att AVGÅ! Öh!

IFK Göteborgs säsong närmar sig ett intressant vägskäl, i alla fall att döma av reaktioner på den senaste tidens magra resultat. Det som i våras beskrevs som startskottet på en lång väg tillbaka till klubbens rättmätiga plats i svensk fotboll, en som svarar mot historia och kapacitet och allt vad det är, som fick positiv näring av bortasegern mot Malmö FF och vinsten mot Häcken, har på sina håll och kanter förvandlats till en akut situation där förändringarna inte kan komma snabbt nog.

IFK Göteborgs säsong har inte levt upp till förväntningarna. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Jag vet också att Blåvitt är ett fotbollslag och en klubb som inte går att känna igen. Man påminns om det varje vecka, hur annorlunda det är nu, det mödosamma, sköra, bräckliga, oroliga. Hur mycket svagare allt känns, hur det syns i tabellen, i år också.

Vad som har hänt? Egentligen vet ju du, jag och alla andra exakt vad som har hänt och fortfarande händer. Egentligen vet ju alla att det som döljer sig bakom namnet IFK Göteborg inte riktigt är det vi förknippar med det. Vi vet hur klubbens förmåga att hävda sig på transfermarknaden kapats av mångårig ekonomisk misskötsel. Hur en spelartrupp plötsligt behövde skäras ned, hur dyra spelare med stora namn inte längre gick att behålla, hur en budget stramades åt och hur en tränare (Jörgen Lennartsson) inte längre betraktades som lösningen på problemen, utan fick bana väg för en annan (Poya Asbaghi).

Det har hänt och det händer, men det mer intressanta är att diskutera vad som borde eller inte borde hända nu.

Poya Asbaghi, IFK Göteborgs tränare. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Inte nära att få sparken

IFK Göteborg gick in i 2018 med en helt annan verklighet att förhålla sig till än vad många är vana vid. Men när vi närmar oss slutet av augusti, med ett kvalstreck några centimeter bort, då pratas det inte alls lika mycket om att bygga om, om nya djupa spadtag, om att ändra på klubbens fundament, om att uthärda, ställa om till något annat, om tålamod och en långsiktig process. I stället pratas det om… kris? Jo, jag har fått höra om kris. Läst om förtroende som sinar, om en nedflyttningsstrid som måste undvikas till varje pris.

Jag ägnade därför förra veckan åt att bilda mig en uppfattning om hur klubben förhåller sig till den här...ska vi kalla det "högre pulsen"?

I grund och botten är det tre personer som har fått till uppgift att vända fartyget. Den första är naturligtvis Poya Asbaghi. Är han på väg att få sparken? Inte vad jag förstår, det är verkligen inte så det låter, och det är bra. Internt i IFK Göteborg är man av uppfattningen att årets poängskörd är strax under den man ska kunna förvänta sig, men man är fortsatt investerade i de idéer som präglar Asbaghis ledarskap.

Att laget har svårt att vinna matcher är ingenting nytt. Asbaghi har vunnit sex av sina 17 första. Alf Westerberg vann fem av sina 16. Jörgen Lennartsson avslutade med fem segrar på sina sista 17 matcher. Det är anledningarna till de uteblivna segrarna snarare än resultaten man borde titta på, och de är mångt och mycket desamma, som jag ser det.

Jörgen Lennartsson fick lämna. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Lennartsson förfogade över en trupp där en blandning av föråldrade nyckelspelare, tunn plånbok och en spelidé i motvind gjorde tillvaron tuff. En kostym behövde åka av, en annan sättas på. In kom Westerberg för att agera brygga till fas två, och i famnen fick han samma cocktail. Skillnaden nu, 2018, är att Blåvitt befinner sig förbi mitten av sin U-sväng, fortfarande i den smärtsamma omställningen från något till något annat, men förbi en gräns. Man har tagit fart mot någonting, inte genomlider en avvecklingsprocess.

Under sommarmånaderna spelade laget flera matcher utan att ha hunnit ersätta sålda nyckelspelare, däribland Elias Omarsson, Sebastian Eriksson och på sitt sätt även Pontus Dahlberg. Trots de många förlusterna ska Asbaghi då ha fått försäkran om att säsongens målsättning alltjämt är att klara sig kvar i allsvenskan, och det verkar i vissa fall glömmas bort. Om ett lag har den målsättningen (en snabb titt på Blåvitts spelarmaterial leder i alla fall mig till slutsatsen att ja, jo, det är nog ganska rimligt) är det ingenting sensationellt med att ligga i trakterna där laget ligger.

Pontus Dahlberg har sålts till Premier League. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Indikationer om högre budget 2019

Asbaghi verkar alltså sitta tryggt. Det finns ett uttryckt missnöje med insatserna mot Djurgården (1-3), AIK (0-2) och Kalmar (1-3), men det finns förtroende högst upp i organisationen, en samsyn på andra insatser och matcher laget förtjänat mer än de fått med sig. Dessutom har indikationer på en större budget för spelarköp till nästa säsong förekommit, en känsla av lite medvind i det ekonomiska saneringsarbetet.

Vad jag förstår har en svår avvägning, för både spelare och ledare, varit huruvida man ska hålla fast i de spelmässiga principer som sålts in till truppen, där stort bollinnehav helst ska styra matchbilden. Alternativet skulle då vara att pausa den utvecklingsprocessen för att avvika till ett mer direkt spelsätt och försöka samla snabbare poäng. Jag får berättat för mig hur bortamatchen mot Sirius av flera betraktades som ett experiment med lägre försvarsspel och större fokus på omställningar, men som inte gav mersmak. Även om tålamodet med den process som inleddes vid tränarbytet i vintras tryter på vissa delar av läktarna finns det fortfarande stort förtroende internt. När Robin Söder nyligen fick frågan om varför han valde att vända tillbaka nämnde han Asbaghi och den spelmässiga inriktningen som huvudsaklig anledning. Det är ett förtroende värt att vårda.

Robin Söder är klar för IFK Göteborg efter fyra år i klubbar utanför Sverige. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Är 17 matcher underlag för långsiktighet?

En annan match som flera pratar om är den hemma mot Kalmar, där ett av säsongens stora blåvita problem blev uppenbart. Bortalagets tidiga 1-0-mål fick många spelare att sänka huvudet. Efter matchen hade man videogenomgångar på Kamratgården där man tittade på spelarnas beteende efter det insläppta målet. Man pekade på hur för många sökte sig in i passningsskugga och duckade för den uppkomna situationen, man tryckte på behovet att växa in i situationen, att klara av att ta ansvar för varandra och samtidigt orka bära IFK Göteborg genom den här perioden. Tidigare under säsongen hade många blickar sökt sig till Sebastian Eriksson, Mix Diskerud, David Boo-Wiklander och Tobias Hysén, men två av dessa har lämnat och Hysén skadat sig. Man fick därefter en positiv reaktion i segern mot Örebro några dagar senare, men har hemfallit till samma problem, senast i förlusten mot Sirius.

Hur långt sträcker sig då ett långsiktigt perspektiv när det gäller Asbaghi?

Tobias Hysén är skadad och opererad. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

17 matcher? För mig finns det ingen uppsida med att byta tränare här och nu. Det må så vara att hans ledarskap, metod eller pedagogik inte är bra nog på sikt, att hans önskade spelsätt inte fungerar, att han visar sig vara fel man för jobbet, men att använda den här säsongens 17 matcher som underlag för den sortens slutsats, med en trupp som hela tiden förändras i konturerna och fortfarande bantas på kvalitet och erfarenhet, är inte långsiktigt.

Alla håller inte med. Det finns röster som uppmanar till skifte på tränarposten, speciellt med tanke på hur dramatiskt det börjar se ut i tabellens botten. Sju förluster på tio matcher brukar göra saker med ett tonläge, med tålamod, och så även i det här fallet. Horisonten kommer plötsligt närmare. Strecket i tabellen höjer pulsen. Dessutom finns en press utifrån, och den drabbar nog IFK Göteborg och andra stora klubbar mer än andra.

Ni vet vad jag menar, hur man är ett lätt byte i supporterjargongen när man har en lång historia av att brösta upp sig. Kan ni tänka er något roligare för supportrar till exempelvis AIK, Djurgården, Hammarby eller Malmö FF än att se Blåvitt vackla runt på ruinens brant, ledda av en ung, kaxig tränare, vida omskriven i medier inför säsongen, uppmålad som katalysator för förändring, och sedan drabbas av dessa resultat?

”Kommer ni ihåg när de sa att Poya Asbaghi var bra?”. Likes. Retweets. Mer stress.

Själv tror jag att den jargongen – hur naturlig den än är – är farlig att överhuvudtaget förhålla sig till, men inte helt enkel att ignorera. Att pressa fram snabba, tvära beslut nu gör det omöjligt för Blåvitt att vända en trend som pågått i nästan två år, hur kul det än är för alla andra.

Är Mats Gren en del av lösningen?

Den andra personen som ska vända den trenden är så klart sportchefen Mats Gren, ständigt omgärdad av frågetecken, ständigt föremål för diskussion.

Hans tendens att säga en sak, göra en annan och skapa mer förvirring vid tillfällen där saker behöver redas ut är, i mitt tycke, ett pågående problem. Internt i Blåvitt är man dock lite oförstående till hur mycket kritik som riktas mot honom. Det finns en samsyn på att hans sätt att kommunicera inte hjälper situationen, att det är där han brister i huvudsak, men det finns också en uppskattning riktad mot det svåra arbete han ombeds göra med en budget som hela tiden tycks krympa.

Sportchef Mats Gren. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Sommarens rockad i spelartruppen har varit ganska turbulent, och man är alltjämt bekymrade över den ringa rutinen som ska reda ut säsongen under hösten. Den stora smällen är och förblir Sebastian Larsson, som man länge hoppades kunna övertala. I hans fall, precis som i ”otroligt många andra”, blev oförmågan att erbjuda tillräckligt stor lön en avgörande faktor, men även det faktum att ett SM-guld kan hägra i november för den som väljer AIK.

Det finns ett samförstånd, kommunicerat utåt av Max Markusson, den nye klubbdirektören, om att sommarens många nej-svar försvårat arbetet med att bygga om truppen för att passa Poya Asbaghis fotboll bättre. Samtidigt är det en spelare som lyfts fram i positiva ordalag, gång på gång, men det är inget nyförvärv, utan Patrik Karlsson-Lagemyr, som är tillbaka efter lång skadefrånvaro.

Åter till Mats Gren, är han en del av lösningen? Jag vet faktiskt inte.

Grens sportchefsarbete är fortfarande svårt att utvärdera med tanke på vilka förutsättningar som har existerat, och alla rykten om hur han är bidrar till skepsis. Oavsett vilket kommer hans förmåga eller oförmåga att tillräckligt snabbt förvandla truppen till något som ger Asbaghi rättvisa förutsättningar blir helt och hållet avgörande.

Faller Poya Asbaghi borde, bortom allt tvivel, även Mats Gren göra det.

Det sämsta han kan göra är att ryckas med

Vilket för oss till den tredje personen, Max Markusson, han som bestämmer hur långt ett långsiktigt perspektiv är i IFK Göteborgs värld.

Det finns ingenting som är enklare än att komma med en härlig programförklaring när man tar ratten i en fotbollsklubb, prata visioner och stoppa in eggande beskrivningar av den tillvaro man vill konstruera. Sedan börjar det svåra.

Klubbdirektör Max Markusson. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Internt har Markusson tagits emot bra, hans odramatiska framtoning, som även märktes i intervjun med BBPodd, hans halvkalla, företagslika sätt att prata om prioriteringar, strategiska vägval och organisationen markerar ett välkommet avbrott från den mer osammanhängande retorik som plågat klubben lite för länge. Hans inledande försäkran om att 2018 bara handlar om att hänga kvar har också skapat ett visst lugn internt, hans antydan om att en större budget kan finnas tillgänglig redan nästa år har inneburit optimism. Hans beslut att anställa Erica Berghagen som ny kommunikationschef låter klokt – men han kommer snart att sättas på ordentligt prov.

IFK Göteborg närmar sig ett vägskäl. Det sämsta man kan göra är att ryckas med i den känslostyrda stressen och frångå ursprungsplanen, titta på gamla självporträtt och flacka med blicken. Det bästa man kan göra är att hålla den fäst vid horisonten. Den ligger fortfarande ganska långt bort, en bra bit från kvällens match mot Östersund, en bra bit från den uppjagade skadeglädjen i sociala medier.

Avgå ingen.

I måndagskvällens match väntar Östersunds FK. Foto: MATS ANDERSSON / TT NYHETSBYRÅN

