Simon Thern är klar för IFK Göteborg och ses som något av en prestigevärvning.

28-åringen har tidigare representerat klubbar som Helsingborgs IF, Malmö FF, Heerenveen, AIK och IFK Norrköping.

Han har gjort snart 200 allsvenska matcher, ett antal A-landskamper och har tre SM-guld på meritlistan.

Blåvitt blir hans femte allsvenska klubb.

– Vi är jättenöjda och glada över att vi lyckades få hit Simon och att han ville komma till IFK Göteborg, säger Blåvitts sportchef Pontus Farnerud till GT och fortsätter:

– Utifrån hur det ser ut i vår trupp och försäljningar vi har gjort så har Simon hela tiden funnits med i våra tankar. Vi har haft en dialog under en tid.

Så ska Simon Thern användas

IFK Göteborg har redan gott om centrala mittfältare och tackade nyligen nej till landslagsspelaren Gustav Svensson, vilket väckte uppmärksamhet i fotbolls-Sverige.

Men Thern, som skrivit ett treårskontrakt med Blåvitt, är betydligt mer offensivt lagd än Svensson och skulle även kunna konkurrera på andra platser än på innermittfältet.

Farnerud berättar hur klubben har resonerat:

– Han är en av våra offensiva mittfältare. Han är väldigt flexibel i vilken position han kan spela i, vilket vi tycker att det är bra. Man kan använda honom på olika sätt i olika system.

Värvningen hänger samtidigt ihop med att klubben nyligen sålde Giorgi Kharaishvili till ungerska Ferencvaros.

– Det är svårt att säga att han är en rak ersättare till Giorgi, men visst hänger det ihop med att Giorgi försvann.

Rosenberg: ”Såg lite tomt ut i prisskåpet”

GT kunde under måndagen berätta att Thern-värvningen skulle offentliggöras av IFK Göteborg inom kort.

På plats för att förhandla om de sista detaljerna i avtalet fanns spelarens agent – den förre Malmö FF-stjärnan Markus Rosenberg.

När GT fick en pratstund med MFF-ikonen på eftermiddagen ville han inte kommentera något kring Thern-övergången. Däremot passade han på att skicka en passning till Blåvitt efter sitt besök på Kamratgården:

– Prisskåpet där inne såg lite tomt ut, sa Rosenberg och fyrade av sitt patenterade leende innan han satte sig i sin Porsche.

”Han kände nog inte igen dem”

För Farnerud var det ingen jättegrej att det var just Rosenberg som klev in på Kamratgården för att slutföra övergången under måndagen.

– Jag tycker inte att det var så dramatiskt som någon ville få det till, haha. Det är klart att att han är starkt förknippad med Malmö FF, men det är ju så det är i branschen. Stefan Selakovic och Fredrik Risp som är förknippade med Blåvitt gör ju affärer med andra klubbar. Det är inga konstigheter, säger Blåvitts sportchef.

Rosenberg tyckte att det såg lite tomt ut i ert prisskåp.

– Han kanske inte kände igen de två Europacuppokalerna vi har. Han kände nog inte igen Svenska cupen-pokalen som vi vann efter vinst mot MFF förra säsongen heller. Cupen har de ju inte vunnit på ett tag...

