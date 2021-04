Blåvitts svaga genrep – mot superettanlaget

IFK Göteborg kom till spel utan en rad etablerade namn. Spelare som Calle Johansson, Marek Hamsik, Robin Söder, Kolbeinn Sigthorsson, Hosam Aiesh och Jakob Johansson är alla skadade och dessutom vilades Tobias Sana, lagets bäste spelare under försäsongen.

Tränaren Roland Nilsson kunde ändå mönstra en förhållandevis stark startelva mot IFK Värnamo på Valhalla IP, men inte mycket fungerande – framför allt inte defensivt.

Gästerna tog ledningen efter ett inlägg mot bortre stolpen. Där stod Oscar Johansson helt ren och prickade in bollen i nät bakom Giannis Anestis.

Yakob: Vi kan göra det bättre

IFK Göteborg kvitterade genom Kevin Yakob – ett av försäsongens utropstecken – som stötte in 1-1 från nära håll. IFK Värnamo kontrade sedan till synes väldigt enkelt in 2-1 och strax efter paus skickade Oscar Johansson in 3-1.

Några byten, bland annat startade Pontus Wernbloom i andra halvlek, fick fart på IFK Göteborg. Kevin Yakob nickade snyggt in reduceringen och nyförvärvet från BK Häcken spelade sedan fram Alhassan Yusuf till 3-3, vilket blev slutresultatet.

– Vi gör det bra i vissa perioder, men ibland slarvar vi med det vi har jobbat på och då tänker jag framför allt på presspelet där vi blir lite långa. Kan vi vara lite mer kollektiva i vår press kan vi göra det bättre än i dag, säger Yakob, som alltså noterades för två mål och en assist.

– För mig känns det bättre och bättre hela tiden. Formen kommer och jag jobbar hårt på att hela tiden utvecklas. Nu börjar det ge resultat i mitt spel och det är bara att hoppas att det fortsätter.

Klubben hoppas på Söder och Hamsik

Blir det svårt för ”Rolle” att peta dig ur premiärelvan?

– Det är upp till honom Jag gör bara mitt bästa, men jag känner absolut att jag är tillräckligt bra för att spela i allsvenskan. Det är alltid kul att göra mål, men det är riktigt bra konkurrens på de offensiva positionerna. I mitt huvud är jag redo för att spela 90 minuter i nästa match, men blir det inte så får jag ta det därifrån, säger Yakob.

Roland Nilsson har mycket att fundera på inför den allsvenska premiären borta mot Örebro SK den 10 april. Klubbens förhoppning är att Robin Söder och Marek Hamsik kan vara med då.