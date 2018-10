Efter fyra raka matcher utan seger har Hammarby kommit på rätt köl igen. I 3-0-segern mot IFK Göteborg var det aldrig något snack om saken.

Desto tyngre går det för Blåvitt.

Två poäng på sex matcher, tolfte plats i tabellen och Brommapojkarna, på kvalplats, är bara fyra poäng bakom.

– Jag ska inte säga att vi är värda att vinna, för det är vi inte – det är Hammarby. Men om man jämför med de senaste matcherna där vi inte har varit nära att komma in i det så var det här okej, säger tränaren Poya Asbaghi till C More.

"Det är på liv och död nu"

Efter slutsignal vädrade de tillresta Blåvitt-fansen sitt missnöje. Bland annat var Tobias Hysén och Asbaghi framme och pratade med fansen, som var rejält uppretade.

– Det är klart att de är upprörda. Vi har två poäng på sex matcher. Men för dagen var Hammarby ett bättre lag. Vi måste prestera på absolut toppnivå för att ta poäng här, säger Asbaghi.

Markus Degerlund, som drog på sig en straff som betydde 2-0 för Hammarby, efter matchen:

– Det handlar om att fortsätta jobba på och kriga in poängen. Det finns inga marginaler. Det är på liv och död nu, säger han.