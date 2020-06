På söndag spelar IFK Göteborg allsvensk premiär mot Elfsborg.

Att Blåvitts sportsliga ledning sedan en tid tillbaka har varit på jakt efter en back för att spetsa konkurrensen i mittlåset har inte varit någon hemlighet.

I onsdags kunde GT berätta att den norske ex-landslagsmannen Vegard Forren, 32, fått ett bud från IFK Göteborg och skulle fundera på det till slutet av veckan.

Under söndagen kom så beskedet – från Forrens rådgivare Sverre Mauseth i samtal med den norska tidningen VG – att det inte blir någon flytt till Göteborg för den 33-faldige landslagsmannen, som bland annat har spelat i engelska Southampton och Brighton, och som nyligen bröt sitt kontrakt med Molde efter problem med spelmissbruk.

Mauseth berättade att Blåvitt satsar på en annan spelare i stället för Forren.

Bröt nyligen sitt kontrakt

Enligt GT:s uppgifter återstår ett par spår som Blåvitt vill titta närmare på, annars finns det ett tryggt alternativ i Mattias Bjärsmyr.

Rent sportsligt finns det inga större tvivel om 34-åringens kapacitet. Han bedöms kunna ta en startplats ganska omgående.

I stället handlar det om hur hans intåg påverkar gruppdynamiken, enligt GT:s uppgifter. På Kamratgården beskrivs han som stark karaktär och han har stora krav på sin omgivning. Samtidigt ses han som en bra mentor åt lovande mittbackar som Rasmus Wikström, 19, och Jesper Tolinsson, 17, och han kan bidra med vinnarskalle som få andra.

Den förre Blåvitt-mittbacken kom nyligen överens om att bryta sitt kontrakt med sin turkiska klubb Genclerbirligi. Under coronapandemin har Bjärsmyr tränat med IFK Göteborg, men någon konkret kontakt mellan parterna om ett kontrakt ska ännu inte ha tagits.

– Jag har inte hört något nytt om framtiden men är sjukt tacksam över att jag får träna med Blåvitt. Vad som händer framöver får vi se, jag stänger inga dörrar, säger han.

Kan bli hans tredje sejour

Sportchefen Kennet Andersson är fåordig om mittbacksjakten och vill inte kommentera uppgifterna om varken Forren eller Bjärsmyr.

– Sedan är det inte säkert att vi tar in någon alls även om vi siktar på att göra det. Både Rasmus och Jesper har ju fått några extra månader på sig att komma ikapp och komma in i det. Vi känner inte att vi måste ta in någon bara för sakens skull utan vi är noggranna, säger Andersson.

Mattias Bjärsmyr kom till IFK Göteborg från Husqvarna FF 2005 och var med och vann SM-guld med klubben 2007. 2009 flyttade han till grekiska Panathinaikos innan han återvände till Blåvitt och spelade för klubben mellan 2012 och 2017.

Sedan sommaren 2017 har Bjärsmyr spelat i Turkiet – men nu står han alltså utan kontrakt och kan flytta hem till IFK Göteborg för en tredje sejour i klubben.

IFK Göteborg har redan presenterat två nyförvärv inför den allsvenska premiären: landslagsspelaren Jakob Johansson och den före detta landslagsspelaren Alexander Farnerud.

