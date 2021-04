På lördag spelar IFK Göteborg allsvensk premiär mot Örebro på bortaplan.

Blåvitt har varit tungt skadedrabbat den senaste tiden – spelare som Jakob Johansson, Carl Johansson, Patrik Karlsson Lagemyr, Yahya Kalley, Isak Dahlqvist, Kolbeinn Sigthorsson, Hosam Aiesh, Robin Söder och Marek Hamsik har stått uppsatta på skadelistan.

Men för de två sistnämnda är ambitionen alltjämt att de ska kunna spela lördagens match.

Under tisdagen gjorde Hamsik sin första träning med laget sedan vadskadan han ådrog sig under en träning den 13 mars. Den 33-årige slovakiske världsstjärnan såg pigg ut – och smällde vaket in ett mål från nästan halva planen i tvåmålsspelet.

– Han fick en liten drömroll i dag, det brukar vara så när man precis har kommit tillbaka. Man ska inte köra på för mycket, säger IFK Göteborgs tränare Roland Nilsson och syftar på att Hamsik spelade för båda lagen under träningen.

Blåvitt-tränaren utvecklar:

– Ja, han har kvaliteter, det vet vi. Han såg pigg och bra ut, men det var hans första fulla träning i dag, så vi får se vad det innebär och hur hans kropp reagerar.

”Bara att avvakta”

Är han aktuell på lördag?

– Vi får se. Det beror på vilken reaktion vi får efter att ha gått från rehab till att träna för fullt. Det är bara att avvakta och ta det dag för dag.

Hur vill du som tränare ha det, krävs det några ordentliga träningspass innan man spelar match eller kan man gå direkt in och köra?

– Ja, det behöver man ju. Vad man kommer ifrån styr det, men vi tar det som sagt dag för dag och på fredag får vi se var vi står.

Väger du in konstgräsaspekten på lördag när det gäller Marek?

– Vi väger in allt. Men som sagt, vi vet ju inte hur han reagerar på dagens träning. När vi vet det kan vi börja tänka på olika saker. Det gäller även Robin som också var med för fullt i dag.

IFK Göteborg valde efter träningen att inte låta Marek Hamsik göra några intervjuer.

Sana saknades

Tobias Sana saknades på tisdagens träning.

– Det är bara en försiktighetsåtgärd. Han är i gymmet i dag och kör lite eget, förklarar Roland Nilsson.

Kan han spela på lördag?

– Ja, det ska inte vara något så. Det är en liten försiktighetsåtgärd just nu.

Blåvitt-tränaren känner av att årets första allsvenska match står för dörren.

– Det märks att premiären närmar sig. Det börjar bli lite mer spänning i saker och ting som det alltid blir när det snart är dags. Man höjer sig lite. Det såg man i dag. Det var mycket bra spel och mycket mer snack än tidigare, och det är väldigt bra, säger Roland Nilsson.

