IFK Göteborg åkte på en förnedrande storförlust (2-6) borta mot Hammarby förra helgen.

Nu har man studsat tillbaka.

Blåvitt vann med 2-1 hemma mot Sirius under lördagskvällen och som vanligt var Robin Söder högst inblandad i segern. Men det var Lasse Vibe som inledde målskyttet.

Den danske veteranen satte 1-0 redan i den tolfte minuten på Gamla Ullevi och kvarten senare var det dags igen.

Den här gången var det lagets skyttekung Robin Söder som satte 2-0, hans tolfte allsvenska mål för säsongen.

I den andra halvleken fick Sirius en biljett in i matchen igen då mittbacken Kebba Ceesay styrde in en frispark fem minuter in på halvleken. Men IFK Göteborg skulle hålla undan och vinna matchen med 2-1.

Något som innebär att man nu är uppe på samma poäng som lokalrivalen Häcken och endast tre poäng efter tabelltrean Malmö FF, som dock har en match mindre spelad.

Drömmen om Europaspel nästa säsong lever alltså.