Det har varit bråda dagar för Hosam Aiesh den senaste tiden.

Efter en tid med mycket rykten stod det i förra veckan klart att han skrivit på ett kontrakt med IFK Göteborg på 3,5 år.

Bara timmar efter att han blev presenterad gjorde han sin första träning med laget – och två dagar senare blev han inbytt i matchen mot Falkenberg.

– Det var jätteroligt att komma in på Gamla Ullevi, verkligen. Men sen hade jag en process med en vecka där jag tränade på egen hand – och när jag kom in i halvtid fick jag pingislunga direkt, haha. Man hinner ju inte riktigt värma upp som alla andra när man kastas in så där, säger han.

Hur har första tiden hemma i Göteborg varit?

– Jättebra! Men det är mycket att lära sig, nytt spelsystem och så där. Sen har jag inte fått min bil än och inte lägenheten, så jag bor hemma hos mamma. Men jag ska absolut inte klaga, det är när man kommer hem till familj och vänner man inser hur mycket man har saknat det under tiden i Östersund, säger han.

”Tänkte: Gör jag mål nu så sprängs arenan”

Att spela inför Blåvitt-supportrarna är något som Hosam Aiesh verkligen har sett fram emot. Mittfältaren som kommer från Majorna har vuxit upp med klubben nära sig, och i matchen mot Falkenberg fick han för första gången kliva in på Gamla Ullevi med fansen i ryggen.

En speciell känsla, medger han.

– När jag sprang runt där på planen så tänkte jag: Gör jag mål nu så sprängs arenan. Det kommer att bli kaos.

– Så... det var fantastiskt. Men sen önskar jag att jag kanske hade gjort en lite bättre debut, men samtidigt måste folk också ha lite tålamod med mig.

Hosam Aiesh har varit en av Östersunds mer framstående spelare de senaste säsongerna. Foto: MATS ANDERSSON / TT

Aiesh har minst sagt tagit stora kliv som fotbollsspelare under de fyra åren han har bakom sig i Östersund.

Han har fått vara med på resan ut i Europa, gjort mål mot Arsenal på Emirates stadium och etablerat ÖFK i allsvenskan.

I sommar har anbuden varit många för yttern som ses som en av allsvenskans bästa i sin position. Både från toppklubbar i Sverige – men även utomlands.

Ändå föll valet till sist på IFK Göteborg.

”Lockade inte jättemycket faktiskt..”

– Jag vill inte bara ut i Europa för att gå ut i Europa. Det är vad det handlar om. När jag ska ut dit, då ska jag också stanna där. Nu kände jag inte... eller jo, jag kanske var klar med allsvenskan. Men jag ville framför allt ha något nytt. Sen ska jag vara ärlig och säga att utlandsanbuden som jag hade på bordet inte lockade jättemycket faktiskt. Då kan jag lika gärna spela i IFK Göteborg, spela framför 20 000 på läktaren, göra mål, prestera, hjälpa klubben att bli bättre samt att klubben hjälper mig att bli bättre. Då kanske vi tillsammans kan se till att jag får den flytt jag vill, säger han.

Som jag har förstått det så var det framför allt Poya (Asbaghi) och Ferran (Sibila) som ledde till att du ville hit. Eller?

– Ja, eller det är ju inte bara dem. IFK Göteborg är en storklubb, och jag tror inte att de två gjort IFK Göteborg till den storklubb det är. Så jag ska inte ta bort klubbens storhet i det hela, för det är faktiskt nummer ett.

– Men med det sagt så gillar jag verkligen sättet som Poya och Ferran vill spela på. Sättet som de ser mig som fotbollsspelare och hur mina egenskaper ska utnyttjas – det lockade verkligen mig. Det finns en bra plan här.

IFK Göteborgs tränarduo Poya Asbaghi och Ferran Sibila hade en stor del i att Aiesh skrev på för Blåvitt. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Det är ändå mycket pengar vi snackar om”

Att det skapats en stor hype kring värvningen av Aiesh har knappast undgått någon.

Men pressen utifrån – det är något som 24-åringen uppskattar. Till och med älskar.

– Om man ser till ekonomin som IFK Göteborg har, hur det har sett ut och vilka pengar de har lagt på mig. Det är ändå mycket pengar vi snackar om. Då vill jag visa att jag är värd det – ingen ska kunna säga att det var onödiga pengar.

Du tror på dig själv?

– Jag vet vad jag är kapabel till och jag vet vad jag kommer att bidra med till den här klubben. Jag kommer att bidra med väldigt, väldigt mycket. Men jag önskar och hoppas att de har lite tålamod. Det är väldigt lätt att titta på en match från läktaren och säga ”fan vad dåligt” – men vi jobbar faktiskt här varje dag för att bli bättre.

”Kanske inte lovar tre mål mot Helsingborg”

– Det är inte enkelt att komma in i ett lag och prestera med en gång. Man måste komma in i gruppen, veta vad alla andra har för kvalitéer och att de ser vilka kvalitéer jag har. Det tar tid, även fast det är svårt för människor att förstå det. Men jag lovar att folk kommer att se, jag kommer att bjuda på mycket godis där ute.

Rent fysiskt är du i gott slag?

– Absolut! Jag har tränat väldigt bra den här veckan med laget och börjar lära känna spelarna allt mer. Jag kanske inte lovar tre mål mot Helsingborg och att jag gör mitt livs bästa match. Men jag lovar att det kommer att bli bättre än vad det var mot Falkenberg, och sen kommer det förhoppningsvis att bli bättre i matchen efter det. Successivt kommer jag att nå formtoppen och då kan jag lova – då kommer folk att behöva hålla i sig.

