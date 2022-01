IFK Göteborgs första träningsmatch för året slutade med en 3–0-förlust borta mot Nordsjälland. Danskarna, som varvar upp inför återstarten av sin säsong i slutet av februari, satte full fart direkt och kunde räkna in tre mål på kontot efter endast 23 minuter.

Redan efter fyra minuter kunde mittfältaren Leo Walta placera in bollen i bortre efter att ha fått löpa ostört in i straffområdet. Efter drygt 20 minuter stod Blåvitt-målvakten Adam Benediktsson för ett svagt ingripande när han släppte in Oliver Antmans tämligen enkla avslut utifrån.

Om sportchef Pontus Farnerud letade med ljus och lykta efter ett förstaval på målvaktsposten innan matchen fick han troligen inte mindre bråttom efter det ingripandet.

Bara två minuter senare fick islänningen plocka ut bollen ur eget nät igen. Oliver Villadsen tog sig förbi på Blåvitts vänsterkant och kunde till slut raka in trean med ett vackert avslut ur dålig vinkel.

Nyförvärvet med jättemiss

IFK Göteborgs senaste nyförvärv, Amir Al-Ammari, missade säsongens första match på grund av landslagsuppdrag med Irak. Däremot fanns anfallaren Erik Sorga med och fick göra sin första start.

Estländaren inledde piggt med sitt djupledshot och sina snabba fötter. I slutet av den första halvleken kunde – och borde – han däremot ha gjort sitt första mål för IFK Göteborg. I stället missade han ett helt öppet mål från några få meters håll.

– Ett riktigt svagt avslut, sa Sportbladets kommentator Mats Lilja i sändningen.