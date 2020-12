IFK Göteborg fick en möjlighet att värva Östersunds offensive stjärna och tog den. 2018 gjorde Hosam Aiesh tre mål och tio assist på 23 matcher med ÖFK och under 2019 hann han med tre mål och lika många assist på 14 matcher innan Blåvitt öppnade plånboken på vid gavel.

IFK Göteborg köpte loss honom från Östersund i augusti 2019 för närmare sex miljoner kronor. Förhoppningen var att det vid förväntad utveckling bara något år senare skulle gå att sälja Hosam Aiesh vidare till en utländsk klubb för minst det tredubbla.

Under hösten i fjol bidrog den rivige yttern med ett mål och två assist på tio matcher för Blåvitt i allsvenskan. I år blev det ett mål och tre assist på 21 matcher, vilket både han själv och klubben ser som ett stort misslyckande.

Hosam Aiesh har blivit en kostsam historia för IFK Göteborg. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT NYHETSBYRÅN

Blåvitts tålamod slut

Under Poya Asbaghis ledning var den tilltänkte poängmaskinen given i startelvan, men när tränaren i september fick sparken valde ersättaren Roland Nilsson att peta Aiesh.

25-åringen, som inte tycker att han har fått en ärlig chans, har öppet deklarerat att han vill byta klubb i vinter.

– Jag har haft ett snack med Pontus Farnerud och Kennet Andersson (IFK Göteborgs sportchefer). De lyssnade på mig och förstod hur jag kände det. Det är svårt för mig att inte känna att jag vill söka mig vidare. Så är det, sa Aiesh nyligen till Aftonbladet.

Och enligt GT:s uppgifter är även IFK Göteborgs tålamod slut. Hosam Aiesh ingår inte längre i framtidsplanerna och klubben vill sälja honom så fort det bara går för att göra plats för nyförvärv.

Samtidigt har spelarens inkomstuppgifter för 2019 precis blivit offentliga. Enligt Skatteverket tjänade Hosam Aiesh knappt en miljon kronor om året under sin tid i Östersund, men i fjol sköt hans inkomster i höjden och landade på 4,1 miljoner kronor enligt myndigheten.

Aiesh vill lämna Blåvitt. Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

700 000 per producerad poäng

Om man drar bort 600 000 kronor för de inledande sju månaderna i Östersund återstår det 3,5 miljoner i ersättning från IFK Göteborg, vilket uppskattningsvis betyder att klubben betalade honom cirka tre miljoner kronor i sign-on-bonus plus en månadslön på omkring 100 000.

Om Hosam Aiesh deklarerar för en inkomst på 1,2 miljoner kronor under 2020 så motsvarar hans lön totalt under tiden i IFK Göteborg närmare 700 000 kronor per producerad poäng i allsvenskan (4,7 miljoner kronor fördelat på fyra mål och tre assist). Och det avser bara spelarens bruttoersättning.

Arbetsgivaravgifter på ytterligare drygt 30 procent av totalbeloppet tillkommer för klubben, plus då övergångssumman på nästan sex miljoner kronor.

På ett och ett halvt år har Hosam Aiesh kostat IFK Göteborg minst tolv miljoner. Han har kontrakt till och med 2022.

