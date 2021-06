De 3 000 som köpte årskort inför säsongen lovades förtur till livefotboll när det väl var dags, men när IFK Göteborg under tisdagens kommunicerade sin plan inför öppnandet i juli hade den siffran sjunkit till 2 700. Resterande 300 platser på läktarna kommer att gå till partners.

Beskedet innebär inte bara att 300 årskortsinnehavare blir utan biljett utan även att de 3 000 personerna får tävla med varandra om 2 700 platser. I sociala medier har supportrarna visat vad de tycker om beslutet och det är allt annat än positiva tongångar.

”Vi gavs ett löfte”

– Supporterklubben Änglarna har framfört vad vi tycker till IFK Göteborg. Vi är 3 000 som gavs ett löfte, jag är själv en av dem, och jag tycker att klubben på ett onödigt sätt återigen sätter sig i en situation som man måste hantera. Det är medlemsmöte i morgon och då förväntar jag mig att klubben har raka, tydliga och acceptabla svar på alla frågor, säger John Pettersson och fortsätter:

– Vi avvaktar mötet innan vi tar ställning till om vi går vidare på något sätt. Min förhoppning är att IFK Göteborg har genomtänkt respons så att det blir en ickefråga.

”Har funnits en otydlighet”

Under onsdagen gick IFK Göteborg ut med ett förtydligande på sin hemsida.

– Det har funnits en otydlighet från oss om vad som gäller vid olika scenarion. Det har skapat de här frågorna hos våra supportrar. Vi tror och hoppas att regeringens rekommendation om att tillåta fler på utomhusevenemang börjar gälla redan i juli. I så fall kommer alla som har tecknat sig för årskort och partnerbiljetter ha stor chans att se matcherna på plats. Men vi vet inte. Vi gör vårt bästa för att under dessa osäkra tider ge plats till så många som möjligt, säger klubbdirektören Håkan Mild enligt hemsidan.

GT har varit i kontakt med Mild som under onsdagskvällen sitter i styrelsemöte. Han hälsar dock kort via sms att ”IFK engagerar vilket är bra” och hänvisar supportrarnas frågor till medlemsmötet som hålls under torsdagskvällen.

LÄS MER: Spelarna bortsåg från Nilssons instruktioner