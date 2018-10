De hade inte vunnit en allsvensk match sen den 20 augusti. Och inte började det bra för IFK Göteborg borta mot Hammarby heller.

Hemmalaget tog ledningen i den 26:e minuten efter en misslyckad hörna. Bollen letade sig till slut fram till Björn Paulsen, som fick på en halvdan nick. Men bollen letade sig smått sensationellt in i det blåvita målet.

– Bollen går i mål. Det är 1-0 till Hammarby efter att Amos (Tom, målvakt) blivit lite störd där inne, säger kommentatorn Jesper Hussfelt i C More.

Experten Jon Persson:

- Amos, som har gjort ett par fina räddningar, står ju för en prakttavla där. Det är långt ifrån en perfekt hörna, inte inlägget heller. Såna där bollar brukar ju försvarare knoppa bort hundra gånger av hundra.

”Det är därför Blåvitt är i botten”

IFK Göteborg fick två fina lägen att kvittera efter bjudningar i hemmaförsvaret. Men bollen ville inte in och Bajens 1-0-ledning stod sig halvleken ut.

– Det är nästan som att Hammarby vill släppa in mål, säger Alexander Axén i C More.

Experten är kritisk till IFK Göteborgs oförmåga att förvalta sina lägen.

– Det är ju två jättebjudningar från Hammarbys försvar, men det är också därför Göteborg är i botten av tabellen. Jag tror inte på otur, säger Axén.

I den andra halvleken pressade IFK Göteborg på för en kvittering. Men i stället fick man se Hammarby utöka till 2-0 efter att blåvite backen Marcus Degerlund (på lån från just Hammarby) gjort ner Nikola Djurdjic i straffområdet.

Jiloan Hamad var säkerheten själv från elva meter och placerade in 2-0, ottagbart för Tom Amos.

Hammarby vann matchen med 3-0 efter ett drömmål från Kennedy Bakircioglü och nu är IFK Göteborg uppe i tre raka förluster i allsvenskan – sex matcher utan seger.

