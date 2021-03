Lahne i AIK-tröjan 2019. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

BK Häcken har varit på jakt efter en anfallare och har tittat på ett antal olika alternativ.

GT har tidigare berättat att ett av huvudspåren var Jack Lahne som numera håller till i Ligue 2-klubben SC Amiens.

19-åringen, som tidigare har spelat i BP, AIK och Örebro SK, har inte fått någon speltid i den franska klubben och har den senaste tiden även kopplats ihop med Djurgården.

Nu är han klar för BK Häcken.

Hisingsklubben diskuterade både ett lån och ett köp, men problemet var att Amiens ville ha tillbaka mycket pengar om de skulle sälja honom. Därför står det nu klart att Häcken lånar in den snabbe spelaren. Lånet sträcker sig till i sommar.

– Jag är verkligen glad över att få komma till BK Häcken. Det är en bra klubb som spelar en anfallsinriktad fotboll, vilket passar mig perfekt. Jag hade ett bra samtal med Andreas (Alm) och han presenterade en bra plan för mig, säger han till klubbens hemsida.

Lahne lånas in av BK Häcken. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

”Kan spela på flera positioner”

Han berättar om sina senaste säsonger:

– Jag känner väl att jag inte kommit upp i den nivå jag vet att jag har men nu vill jag verkligen bevisa för mig själv och alla andra vad jag kan. Jag hoppas kunna bidra med många poäng under min tid här.

Häckens sportchef Martin Ericsson om värvningen:

– Vi kände att vi var lite för få spelare framåt och ville ha in någon som kan spela på flera positioner. I Jack får vi in en spelare med en väldig speed och han har egenskaper som kan förändra en matchbild. Han kommer med sina kvaliteter att spetsa till truppen och det känns bra att få in den här typen av spelare i BK Häcken.